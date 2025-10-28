快訊

邱議瑩主張路口設智慧遮陽傘 賴瑞隆希望擴充動保預算

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄立委賴瑞隆今天發表毛孩政見，希望高雄成為假日帶毛孩出遊的首選城市。圖／賴瑞隆服務處提供
高雄立委賴瑞隆今天發表毛孩政見，希望高雄成為假日帶毛孩出遊的首選城市。圖／賴瑞隆服務處提供

高雄立委邱議瑩、賴瑞隆爭取民進黨高雄市長提名，邱議瑩今天發表第二波政見，倡議在市區與原縣區重點路口，設置智慧遮陽傘設施，降低行人曝曬風險。賴瑞隆則主張持續增加寵物公園，並建立寵物友善產業圈，打造毛經濟品牌。

高雄市長初選參選人邱議瑩今天第二場政見發表會聚焦「安全高雄」，主張擴大應用無人機、機器人、智慧遮陽傘等科技，提升義警義消待遇與結合社區力量共同防毒，完善社會安全網。

高雄氣候炎熱，邱議瑩主張在市區重點路口及鄉區設置智慧遮陽設施，並與專業單位及關心道安團體合作，共同參與道路健檢、人行道改善計畫、標線改造工程等施政，穩健落實交通零死亡（Vision Zero）願景。

針對防毒與治安議題，邱議瑩主張成立專責的緝毒警察大隊，檢調憲海關及海巡等六大系統強化資訊整合，阻斷供毒網絡並溯源斷根，結合智慧科技建構毒品防治網絡。此外，擴大無人機、機器人等相關應用，投入火場搜救、山域事故、近海救援與地震救災，降低警消出勤風險

立委賴瑞隆則提出寵物政見，他強調寵物已是現代家庭不可或缺的成員，高雄更是寵物飼養數量名列前茅的城市，未來將擴充動保預算及人力，推動寵物經濟及生命教育，讓高雄成為共融精神、人寵共好的「寵物友善之都」。

賴瑞隆主張，未來將以設置30座寵物公園為目標，依據各區需求設置社區型寵物公園。推動寵物友善商家認證制度，輔導業者多元經營，讓高雄成為假日帶毛孩出遊的首選城市。

此外，強化非法繁殖場查緝、寵物巡迴車醫療及提升輔導寵物照護機構能量，同時提升晶片植入率與完善飼養管理制度，保障動物生命權。

高雄立委邱議瑩發表安全高雄政見，她認為重點路口有必要設置智慧遮陽設施，降低曝曬風險。圖／邱議瑩服務處提供
高雄立委邱議瑩發表安全高雄政見，她認為重點路口有必要設置智慧遮陽設施，降低曝曬風險。圖／邱議瑩服務處提供

