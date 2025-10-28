快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
鳳山區文化路沿線過去幾年多次因大雨造成淹水，水利局歷經年餘改善排水，未來有望不再出現積淹水。圖／高雄市水利局提供
鳳山區文化路沿線過去幾年多次因大雨造成淹水，水利局歷經年餘改善排水，未來有望不再出現積淹水。圖／高雄市水利局提供

高雄市鳳山區文化路沿線過去常常因瞬間大雨造成頻繁積淹水，就連午後雷陣雨都可能釀災，被居民戲稱「逢雨必淹」，高雄市水利局經調查發現是箱涵排水不易導致，去年投入千萬元經費改善排水，終於在這個月完工，有望改善未來地區積淹水情況。

高雄市水利局表示，鳳山區文化路沿線於豪雨期間易排水不及導致致路面容易產生積淹水，經調查是因為文華國小前原本既有的箱涵坡度不順，造成每逢大雨水量灌入排水箱涵時，都因此出現瓶頸，才會影響排水。

水利局為改善排水，以新設側溝式箱涵方式收集周邊排水系統及地表逕流，針對文化路北側，從文昌街至文華公園段，新設平均1公尺寬、1.5公尺深的側溝式箱涵，總長度約206公尺，將文昌街以東的側溝排水及周邊地表逕流，藉由新設側溝式箱涵收集後，導引至下游雨水系統，以改善上游排水系統效能不佳情形。

水利局指出，工程已於這個月完工，並將周邊排水改善路段進行全路幅路面刨鋪作業，期待工程能提升居民居住生活品質，未來也會持續檢討並推動各項排水改善，提升鳳山地區的排水防洪標準。

水利局 高雄市 淹水

相關新聞

邱議瑩主張路口設智慧遮陽傘 賴瑞隆希望擴充動保預算

高雄立委邱議瑩、賴瑞隆爭取民進黨高雄市長提名，邱議瑩今天發表第二波政見，倡議在市區與原縣區重點路口，設置智慧遮陽傘設施，...

高雄鳳山文化路多次積淹水 水利局完成排水改善

高雄市鳳山區文化路沿線過去常常因瞬間大雨造成頻繁積淹水，就連午後雷陣雨都可能釀災，被居民戲稱「逢雨必淹」，高雄市水利局經...

高雄敬老卡福利點數最多於搭乘捷運 議員爭取納入高鐵

高雄市長輩敬老卡內含1200點（元）社福點數，可使用於捷運、特約計程車、台鐵及運動藝文場館。議員吳利成認為用在運動中心及...

賴瑞隆拋「毛孩四寶」 政見：讓高雄成寵物友善之都

民進黨立委、高雄市長初選參選人賴瑞隆日前前往高雄一家知名複合式寵物友善餐廳，與業者、飼主熱烈交流，並正式提出「共融高雄-...

高雄市原住民人口4萬人 最多原民居住的行政區是鳳山

高雄市原民會主委洪羽珊今在市議會報告指出，全市原住民人口達4萬0699人，茂林、桃源及那瑪夏三原民區8288人、都會區3...

日本HIRAMATSU來了 亞洲首站選定高雄大統集團合作

高雄大統集團27日與日本知名餐旅品牌平松集團（HIRAMATSU）簽署合作備忘錄，攜手打造南台灣頂級餐旅新指標。HIRA...

