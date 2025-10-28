高雄鳳山文化路多次積淹水 水利局完成排水改善
高雄市鳳山區文化路沿線過去常常因瞬間大雨造成頻繁積淹水，就連午後雷陣雨都可能釀災，被居民戲稱「逢雨必淹」，高雄市水利局經調查發現是箱涵排水不易導致，去年投入千萬元經費改善排水，終於在這個月完工，有望改善未來地區積淹水情況。
高雄市水利局表示，鳳山區文化路沿線於豪雨期間易排水不及導致致路面容易產生積淹水，經調查是因為文華國小前原本既有的箱涵坡度不順，造成每逢大雨水量灌入排水箱涵時，都因此出現瓶頸，才會影響排水。
水利局為改善排水，以新設側溝式箱涵方式收集周邊排水系統及地表逕流，針對文化路北側，從文昌街至文華公園段，新設平均1公尺寬、1.5公尺深的側溝式箱涵，總長度約206公尺，將文昌街以東的側溝排水及周邊地表逕流，藉由新設側溝式箱涵收集後，導引至下游雨水系統，以改善上游排水系統效能不佳情形。
水利局指出，工程已於這個月完工，並將周邊排水改善路段進行全路幅路面刨鋪作業，期待工程能提升居民居住生活品質，未來也會持續檢討並推動各項排水改善，提升鳳山地區的排水防洪標準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言