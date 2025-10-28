高雄敬老卡福利點數最多於搭乘捷運 議員爭取納入高鐵

高雄市長輩敬老卡內含1200點（元）社福點數，可使用於捷運、特約計程車、台鐵及運動藝文場館。議員吳利成認為用在運動中心及藝文場館的比例太低，另希望市府研擬納入高鐵。社會局長蔡宛芬表示，使用率太低是因為今年7月才開放使用，會加強宣導。

高雄市年滿65歲市民及年滿55歲原住民可申辦敬老卡，不僅可以免費搭乘公共汽車、船，每年還有1200點社福點數，可使用於高雄捷運、特約計程車、台鐵、運動中心、市立藝文場館及特約銀髮健身俱樂部。

根據社會局社福點數使用率統計，高雄捷運62.32％、台鐵26.43％、特約計程車11 .05％、運動中心0.15％、市立文化場館0.03％、銀髮健身俱樂部0.02％。

議員吳利成今日在高市議會部門質詢時表示，高雄65歲以上長輩搭乘公車、渡輪及輕軌沒有上限，可鼓勵他們多出門，發卡用意非常好。但依據福利點數的使用率分析，多數長輩用在捷運，計程車及台鐵，但用在運動中心、文化場域及銀髮族健身俱樂部使用比率很低，是否宣傳不夠？

社會局長蔡宛芬回應，很多長輩用過會口耳相傳，所以捷運、計程車等項目成長很快，運動中心、藝文場館則是今年7月才開始使用，社會局會加強宣導這三項用途，鼓勵長輩多健身。

吳利成建議，南部很多長輩的子女在台北工作，福利點數若能用來搭高鐵會很實用，請社會局跟高鐵研究看看，讓長輩可以貼一點錢或不用錢就能搭高鐵去北部看小孩。