高雄敬老卡福利點數最多於搭乘捷運 議員爭取納入高鐵

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市敬老卡內含1200點福利點數，議員吳利成建議納入高鐵搭乘。圖／取自高市議會
高雄市敬老卡內含1200點福利點數，議員吳利成建議納入高鐵搭乘。圖／取自高市議會

高雄市長輩敬老卡內含1200點（元）社福點數，可使用於捷運、特約計程車、台鐵及運動藝文場館。議員吳利成認為用在運動中心及藝文場館的比例太低，另希望市府研擬納入高鐵。社會局長蔡宛芬表示，使用率太低是因為今年7月才開放使用，會加強宣導。

高雄市年滿65歲市民及年滿55歲原住民可申辦敬老卡，不僅可以免費搭乘公共汽車、船，每年還有1200點社福點數，可使用於高雄捷運、特約計程車、台鐵、運動中心、市立藝文場館及特約銀髮健身俱樂部。

根據社會局社福點數使用率統計，高雄捷運62.32％、台鐵26.43％、特約計程車11 .05％、運動中心0.15％、市立文化場館0.03％、銀髮健身俱樂部0.02％。

議員吳利成今日在高市議會部門質詢時表示，高雄65歲以上長輩搭乘公車、渡輪及輕軌沒有上限，可鼓勵他們多出門，發卡用意非常好。但依據福利點數的使用率分析，多數長輩用在捷運，計程車及台鐵，但用在運動中心、文化場域及銀髮族健身俱樂部使用比率很低，是否宣傳不夠？

社會局長蔡宛芬回應，很多長輩用過會口耳相傳，所以捷運、計程車等項目成長很快，運動中心、藝文場館則是今年7月才開始使用，社會局會加強宣導這三項用途，鼓勵長輩多健身。

吳利成建議，南部很多長輩的子女在台北工作，福利點數若能用來搭高鐵會很實用，請社會局跟高鐵研究看看，讓長輩可以貼一點錢或不用錢就能搭高鐵去北部看小孩。

運動中心 長輩 高雄捷運

相關新聞

邱議瑩主張路口設智慧遮陽傘 賴瑞隆希望擴充動保預算

高雄立委邱議瑩、賴瑞隆爭取民進黨高雄市長提名，邱議瑩今天發表第二波政見，倡議在市區與原縣區重點路口，設置智慧遮陽傘設施，...

高雄鳳山文化路多次積淹水 水利局完成排水改善

高雄市鳳山區文化路沿線過去常常因瞬間大雨造成頻繁積淹水，就連午後雷陣雨都可能釀災，被居民戲稱「逢雨必淹」，高雄市水利局經...

高雄敬老卡福利點數最多於搭乘捷運 議員爭取納入高鐵

高雄市長輩敬老卡內含1200點（元）社福點數，可使用於捷運、特約計程車、台鐵及運動藝文場館。議員吳利成認為用在運動中心及...

賴瑞隆拋「毛孩四寶」 政見：讓高雄成寵物友善之都

民進黨立委、高雄市長初選參選人賴瑞隆日前前往高雄一家知名複合式寵物友善餐廳，與業者、飼主熱烈交流，並正式提出「共融高雄-...

高雄市原住民人口4萬人 最多原民居住的行政區是鳳山

高雄市原民會主委洪羽珊今在市議會報告指出，全市原住民人口達4萬0699人，茂林、桃源及那瑪夏三原民區8288人、都會區3...

日本HIRAMATSU來了 亞洲首站選定高雄大統集團合作

高雄大統集團27日與日本知名餐旅品牌平松集團（HIRAMATSU）簽署合作備忘錄，攜手打造南台灣頂級餐旅新指標。HIRA...

