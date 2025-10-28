高雄萬聖節衛武營將登場 中央公園也封街辦派對

「2025高雄萬聖節」將於31日至11月2日在衛武營國家藝術文化中心登場，將有大南瓜燈光秀、變裝遊行、舞台表演等；中央公園商圈11月1日也封街舉辦「恐怖原宿萬聖派對」。

今年高雄萬聖節主題為「大南瓜 喂！武營來搞怪」，高雄市教育局今天透過新聞稿表示，活動結合萬聖節氛圍與藝術創意，打造南台灣最熱鬧、有趣的萬聖節派對。活動期間將舉辦一系列精彩活動，包括大南瓜燈光秀、變裝遊行、舞台演出、限定打卡裝置及百攤市集。

教育局提醒，活動周邊車位有限，請民眾多加利用捷運及公車等大眾運輸前往，捷運衛武營站6號出口步行即可抵達會場；活動期間周邊將實施機動交通管制，並提供周邊收費汽車停車及免費機車停放資訊，請民眾遵守現場指引，共同維護活動秩序與安全。

活動期間，收費汽車停車場，包括衛武營都會公園北區停車場、衛武營地下停車場、衛武營東側停車場、輜汽路停車場及日月亭鳳山青年路停車場等。

免費機車停車場將分時段開放，忠孝國小、鳳甲國中、新甲國小、鳳新高中及忠孝國中等將於31日下午5時至晚上10時開放停車；議會路停車區、忠孝國小、鳳甲國中、新甲國小，在11月1日至2日中午12時至晚間10時開放停車。

教育局提醒，11月1日因鳳新高中及忠孝國中校慶，當天下午5時後才開放機車停車，請務必配合現場工作人員引導。

此外，中央公園商圈將於11月1日舉辦「恐怖原宿—萬聖節封街派對」，活動串聯玉竹街店家、英迪格飯店，策劃「ONLINE、OFFLINE、INDIGO」3大精彩舞台，將邀請嘻哈金曲歌王Leo王、饒舌創作歌手HowZ及世界DJ大賽台灣冠軍DJ QuestionMark等演出。

高雄市經發局表示，高雄青年潮流文化最具代表性的中央公園商圈（昔稱原宿玉竹商圈），培育高雄獨有的街頭流行魅力，今年市府透過「玉竹＋」整體計畫，將商圈軟硬體進行大規模改善，並提出好店進駐補貼，將助力中央公園商圈展開新風貌。