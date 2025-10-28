賴瑞隆拋「毛孩四寶」 政見：讓高雄成寵物友善之都

民進黨立委、高雄市長初選參選人賴瑞隆日前前往高雄一家知名複合式寵物友善餐廳，與業者、飼主熱烈交流，並正式提出「共融高雄-寵物友善之都：毛孩四個寶」政見。他以飼養兩隻貓咪的「毛爸」身分指出，未來將擴充動保預算及人力，推動寵物經濟及生命教育，讓高雄成為共融精神、人寵共好的寵物友善之都。

賴瑞隆表示，根據農業部的統計，台灣家犬、家貓飼養數量高達279萬隻，寵物產業總體產值突破600億元。其中，高雄家犬數23萬隻居全國之冠，家貓16萬隻亦是全台第二，年產值趨近百億元，顯示市民對毛小孩的照顧與消費需求快速成長。

賴瑞隆表示，自己家中也有兩隻長期陪伴的「貓星人」，每天出門前都會討摸，回家時更是飛奔迎接，那份療癒與愛，讓人每天都充滿力量。他也分享，身為「毛爸」深知毛孩對飼主宛如家人，因此在國會積極推動補足獸醫人力缺口、成功監督農業部提出「寵物殯葬定型化契約範本」、「寵物玩具安全標章制度」及「寵物食品管理法草案」，從制度面保障毛孩權益。

賴瑞隆提出「毛孩四個寶」政見主軸，寵物政策藍圖包括一、「增設寵物友善公園，打造樂活環境」：延續高雄市長陳其邁任內已建成的11座寵物公園與活動區基礎，未來將以30座為目標，依據各區需求設置「社區型寵物公園」，特別為大小型犬進行安全分隔，讓毛爸毛媽能就近帶毛小孩放風。針對貓咪亦評估建立「專屬室內運動中心」及其他物種微型空間，滿足不同毛寶貝的需求。

賴瑞隆表示，二、「建立寵物友善產業圈，打造毛經濟品牌」：推動屬於高雄的「寵物友善商家認證制度」，輔導業者多元經營，發展各式友善產業、設施及附屬活動，以及舉辦「毛小孩節慶、市集」，開創寵物經濟與城市行銷，讓高雄成為全台灣的毛爸毛媽假日帶毛小孩快樂旅遊的首選城市。

賴瑞隆指出，三、「擴大寵物生命教育，建立正確飼養觀念」：推廣校犬、療癒犬、工作犬等多元領養模式，並開辦生命教育與飼主諮詢課程；搭配友善空間宣導「愛他就照顧一生」觀念，提升社會責任與飼主知識。

賴瑞隆說，四、「打造尊重生命的指標城市」：強化非法繁殖場查緝、寵物巡迴車醫療及提升輔導寵物照護機構能量，同時提升晶片植入率與完善飼養管理制度，保障動物生命權；使高雄成為最友善生命的城市。

賴瑞隆表示，一座進步的城市，不只有對人權的尊重，更是對動物生命權的保護。他將以共好為核心，結合市府資源、民間力量與智慧科技，打造高雄成為更宜居、更永續的快樂城市。