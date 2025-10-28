聽新聞
0:00 / 0:00
高雄市原住民人口4萬人 最多原民居住的行政區是鳳山
高雄市原民會主委洪羽珊今在市議會報告指出，全市原住民人口達4萬0699人，茂林、桃源及那瑪夏三原民區8288人、都會區3萬2400人，阿美族是人口最多的族群。此外，鳳山、小港的原民人口皆超越原鄉桃源，鳳山是原住民人口最多的行政區。
高市議會今日起進行社政部門業務報告及質詢，原民會主委洪羽珊報告指出，截至今年9月，全市原住民人口達4萬0699人，三原區人口占20.4％（8288人）、都會區79.6％（3萬2400人），六大族群人口數分別為阿美族1萬1620人、排灣族1萬0928人、布農族9749人、魯凱族2803人、泰雅族1866人、卑南族1066人。
那瑪夏、桃源及茂林是高雄山區三大原鄉。若以行政區來看，高雄原住民設籍的六大行政區分別為鳳山、小港、桃源、楠梓、左營、那瑪夏。洪羽珊說，人口最多的行政區不在山區而是都會區鳳山。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言