高雄市原住民人口4萬人 最多原民居住的行政區是鳳山

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議會今天進行社政部門業務報告與質詢，原民會主委洪羽珊說明全市原住民人數及分布的行政區，最多原民居住在鳳山。圖／取自高市議會網站
高市議會今天進行社政部門業務報告與質詢，原民會主委洪羽珊說明全市原住民人數及分布的行政區，最多原民居住在鳳山。圖／取自高市議會網站

高雄市原民會主委洪羽珊今在市議會報告指出，全市原住民人口達4萬0699人，茂林、桃源及那瑪夏三原民區8288人、都會區3萬2400人，阿美族是人口最多的族群。此外，鳳山、小港的原民人口皆超越原鄉桃源，鳳山是原住民人口最多的行政區。

高市議會今日起進行社政部門業務報告及質詢，原民會主委洪羽珊報告指出，截至今年9月，全市原住民人口達4萬0699人，三原區人口占20.4％（8288人）、都會區79.6％（3萬2400人），六大族群人口數分別為阿美族1萬1620人、排灣族1萬0928人、布農族9749人、魯凱族2803人、泰雅族1866人、卑南族1066人。

那瑪夏、桃源及茂林是高雄山區三大原鄉。若以行政區來看，高雄原住民設籍的六大行政區分別為鳳山、小港、桃源、楠梓、左營、那瑪夏。洪羽珊說，人口最多的行政區不在山區而是都會區鳳山。

桃源 原住民 阿美族

