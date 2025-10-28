日本HIRAMATSU來了 亞洲首站選定高雄大統集團合作

高雄大統集團27日與日本知名餐旅品牌平松集團（HIRAMATSU）簽署合作備忘錄，攜手打造南台灣頂級餐旅新指標。HIRAMATSU首波計畫在大立百貨導入頂級餐廳，並在屏東車城度假園區興建精品酒店。

大統集深耕零售與地產事業超過60年，在高雄、台南與屏東所擁資產面積逾百萬坪。此次與日本HIRAMATSU理念相仿，一拍即合，展開合作。今天由大統百貨事業部董事長張銘池與HIRAMATSU董事長三須和泰代表簽下合作備忘錄。

HIRAMATSU成立於1982年，是日本高端餐飲代表品牌，旗下擁有22間餐廳、4家咖啡館與6間飯店，涵蓋法式、義式與日式料理，並與世界級主廚及頂級酒莊合作，多數獲米其林肯定，每年並擁有上千場婚宴操辦經驗。

大統百貨事業部董事長張銘池說，雙方首波合作將以餐廳為導向，預計明年第1季進場施工、第3季開幕，2028年再引進古典咖啡廳，未來再進一步延伸至婚宴與旅宿事業，推動「餐旅一體化」模式。

大統集團位在屏東的「大統立高爾夫球場」，也規畫開發成結合Fine Dining餐廳與精品酒店的度假園區，預計2030年底完工營運。

HIRAMATSU董事長三須和泰表示，這次選擇台灣高雄作為HIRAMATSU亞洲布局第一站，主要看重台灣與日本飲食文化相近，且大統集團在地經營穩健、理念契合，因此選擇從高雄出發。