高雄星光水岸公園試營運結束 明年春季再開放

高雄星光水岸公園光復節連假試營運，3天吸引近8萬人潮，但陸續傳出孩童滑倒、水質混濁等疑慮，原本到11月2日的試營運期限提早喊卡，整修優化後明年春季再重新開放。另鳳山機器人主題公園也傳出孩童腳被欄杆「卡」傷，公園處指純屬個案，民代則籲市府即時檢討改善。

高雄展覽館後方的星光水岸公園歷經全面改造，以南部最Chill的親水地標重新亮相，公園採融合滑水道、水上遊具及無邊際港景鞦韆等設施，試營運3天狂吸人潮，媲美當年高雄布魯樂谷水上樂園盛況！不過卻有家長抱怨鋪面破損、孩子滑倒受傷、水太濁。

星光水岸公園試營運期限原訂到11月2日，工務局昨宣布，因發現造型鋪面防滑係數不足、動線需調整，部分設備受損及安全維護也待強化，為確保整體安全與品質，決定10月26日起結束試營運，同步啟動修復改善工程。公園處強調，會蒐集各界意見作為後續優化依據。

另鳳山區機器人主題公園，近日也傳出5歲孩童，腳卡入溜滑梯通道欄杆受傷。公園處回應，園區設備都經檢驗合格，開放後未接獲受傷通報，此案應屬個案，救護人員到場後，確認孩童無明顯外傷、未送醫，後續仍將依規例行巡檢維護，確保遊具安全。

議員林智鴻提醒，特色公園在工程檢驗與實際使用間仍有落差，市府應重新檢視改善。現在科技進步，除加派人力維護外，建議利用AI影像辨識等智慧系統，遇突發狀況便即時警示與通報。