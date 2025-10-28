聽新聞
0:00 / 0:00

高雄星光水岸公園試營運結束 明年春季再開放

聯合報／ 記者石秀華王昭月／高雄報導
高雄市星光水岸公園試營運3天狂吸8萬人潮，卻因戲水區頻傳滑倒意外，公園處昨天宣布結束試營運。圖／高雄市政府提供
高雄市星光水岸公園試營運3天狂吸8萬人潮，卻因戲水區頻傳滑倒意外，公園處昨天宣布結束試營運。圖／高雄市政府提供

高雄星光水岸公園光復節連假試營運，3天吸引近8萬人潮，但陸續傳出孩童滑倒、水質混濁等疑慮，原本到11月2日的試營運期限提早喊卡，整修優化後明年春季再重新開放。另鳳山機器人主題公園也傳出孩童腳被欄杆「卡」傷，公園處指純屬個案，民代則籲市府即時檢討改善。

高雄展覽館後方的星光水岸公園歷經全面改造，以南部最Chill的親水地標重新亮相，公園採融合滑水道、水上遊具及無邊際港景鞦韆等設施，試營運3天狂吸人潮，媲美當年高雄布魯樂谷水上樂園盛況！不過卻有家長抱怨鋪面破損、孩子滑倒受傷、水太濁。

星光水岸公園試營運期限原訂到11月2日，工務局昨宣布，因發現造型鋪面防滑係數不足、動線需調整，部分設備受損及安全維護也待強化，為確保整體安全與品質，決定10月26日起結束試營運，同步啟動修復改善工程。公園處強調，會蒐集各界意見作為後續優化依據。

另鳳山區機器人主題公園，近日也傳出5歲孩童，腳卡入溜滑梯通道欄杆受傷。公園處回應，園區設備都經檢驗合格，開放後未接獲受傷通報，此案應屬個案，救護人員到場後，確認孩童無明顯外傷、未送醫，後續仍將依規例行巡檢維護，確保遊具安全。

議員林智鴻提醒，特色公園在工程檢驗與實際使用間仍有落差，市府應重新檢視改善。現在科技進步，除加派人力維護外，建議利用AI影像辨識等智慧系統，遇突發狀況便即時警示與通報。

延伸閱讀

高雄18歲高中女生墜落高捷軌道卡列車下身亡 列車延誤120名旅客受阻

綠對高雄市長這次沒十足把握？柯志恩笑稱：所以花那麼多時間修理我

創意點亮綠未來 全台青年齊聚高雄展現永續能源新思維

新市政大樓案惹議 謝國樑引高雄案稱如孿生兄弟

相關新聞

日本HIRAMATSU來了 亞洲首站選定高雄大統集團合作

高雄大統集團27日與日本知名餐旅品牌平松集團（HIRAMATSU）簽署合作備忘錄，攜手打造南台灣頂級餐旅新指標。HIRA...

金門263件補助涉違利衝法 遭監院列「全台最多」

金門體育會今年向縣府申請補助辦金門鐵人三項挑戰賽，理事長歐陽儀雄、副理事長蔡其雍都具議員身分，被質疑涉違反公職人員利益衝...

高雄星光水岸公園試營運結束 明年春季再開放

高雄星光水岸公園光復節連假試營運，3天吸引近8萬人潮，但陸續傳出孩童滑倒、水質混濁等疑慮，原本到11月2日的試營運期限提...

全台最多金門263件補助涉利衝法 政風處籲修法聚焦公益本質

金門縣政府及所屬機關、學校近2年補助與交易案中，疑有上百件涉及違反「公職人員利益衝突迴避法」，遭監察院立案調查。縣政風處...

考察亞洲資產管理中心 許智傑：打造金融發展引擎

立院財政委員會今天到亞洲資產管理中心高雄專區考察，立委許智傑表示，未來將持續與金管會及高雄市政府協力合作，推動亞洲資產管...

屏東萬丹鄉住家門前電線桿出現蜂群 農業處將派人捕捉

屏東縣議員許展維近日接到民眾反映，萬丹鄉新鐘村新鐘路附近一處民宅前的電線桿前突然聚集大量蜜蜂，因為家中有三個小孫子，擔心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。