金門263件補助涉違利衝法 遭監院列「全台最多」

金門體育會今年向縣府申請補助辦金門鐵人三項挑戰賽，理事長歐陽儀雄、副理事長蔡其雍都具議員身分，被質疑涉違反公職人員利益衝突迴避法，體育會9月間主動發函縣府請求停辦。類似案例不止一樁，政風官員昨赴議會專案報告，指審計單位向金門縣府及所屬機關、學校調取近年補助資料，共263件疑涉違反利衝法，實際受罰件數與金額待監察院12月函覆。

縣政風處長王育俞昨到議會臨時會做專案報告，王說，補助案依法須經3道程序，縣府須先公開補助資訊，申請者若與利衝法規範的身分有關係須主動揭露，且機關要在30天內公開申請者與公職人員之間的關係。若有違規，採一案一罰，未事先揭露與未事後公開，每件5萬元起跳，其餘違規補助或交易，每件1萬元起跳。

他舉例，有議員兼任社區或社團理事長申請補助，縣府須先公開補助資訊，議員也要自行揭露身分關係，機關要在期限內公告補助者與社團間關係；任何一個環節出錯，都可能被認定違法。

王育俞指出，金門此次是遭監察院列為「全台最多件」的縣市，顯示在法令認知與行政程序上有改進空間。

議員吳佩雯說，縣府首長與承辦人員異動頻繁，建議強化採購與廉政教育訓練，鼓勵同仁取得專業證照，降低違法風險。