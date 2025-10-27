統一發票盃公益路跑募得73萬多張發票 20多個社福團體受惠

財政部統一發票盃路跑活動為公益而跑，吸1萬2千名跑者響應，成功募得73萬2168張統一發票，捐給高雄市20個社福團體，讓每張發票都成為傳遞溫暖的力量。

2025年統一發票盃路跑活動昨在高雄港7號碼頭登場，由財政部政務次長阮清華及台灣企銀董事長李嘉祥鳴槍起跑，今年賽道規畫經過愛河、大港橋、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心等港都地標，讓跑者飽覽高雄城市風貌。

現場除有特色美食補給站，也設置親子互動攤位，讓親子同樂，民眾指參加路跑又能做公益，超有意義。