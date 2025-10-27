統一發票盃公益路跑募得73萬多張發票 20多個社福團體受惠

快訊

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
統一發票盃路跑由財政部政務次長阮清華及台灣企銀董事長李嘉祥鳴槍起跑，今年賽道規畫經過愛河、大港橋等港都地標，讓跑者飽覽高雄城市風貌。圖／高市國稅局提供
統一發票盃路跑由財政部政務次長阮清華及台灣企銀董事長李嘉祥鳴槍起跑，今年賽道規畫經過愛河、大港橋等港都地標，讓跑者飽覽高雄城市風貌。圖／高市國稅局提供

財政部統一發票路跑活動為公益而跑，吸1萬2千名跑者響應，成功募得73萬2168張統一發票，捐給高雄市20個社福團體，讓每張發票都成為傳遞溫暖的力量。

2025年統一發票盃路跑活動昨在高雄港7號碼頭登場，由財政部政務次長阮清華及台灣企銀董事長李嘉祥鳴槍起跑，今年賽道規畫經過愛河、大港橋、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心等港都地標，讓跑者飽覽高雄城市風貌。

現場除有特色美食補給站，也設置親子互動攤位，讓親子同樂，民眾指參加路跑又能做公益，超有意義。

高雄國稅局表示，這次募集的73萬張發票，包括嘉惠高雄市自強身障關懷協會、燭光協會、台灣智青之友協會等20個社福團體受惠，除推廣健康生活，也透過活動宣導雲端發票與載具使用，鼓勵民眾下載統一發票兌獎APP，讓發票從開立到兌獎全程無紙化，帶動節能減碳。

財政部統一發票盃路跑活動為公益而跑，吸1萬2千名跑者響應，成功募得73萬2168張統一發票，捐給高雄市20個社福團體。圖／高市國稅局提供
財政部統一發票盃路跑活動為公益而跑，吸1萬2千名跑者響應，成功募得73萬2168張統一發票，捐給高雄市20個社福團體。圖／高市國稅局提供

