全台最多金門263件補助涉利衝法 政風處籲修法聚焦公益本質

金門縣政府及所屬機關、學校近2年補助與交易案中，疑有上百件涉及違反「公職人員利益衝突迴避法」，遭監察院立案調查。縣政風處長王育俞今在縣議會臨時會專案報告指出，監察院自今年2月至7月陸續函調縣府資料，共調取263件補助與交易案，部分牽涉議員及其關係人；實際裁罰件數與金額，預計12月監察院調查報告才會正式確認。

根據政風處報告，未依規定「事前揭露關係人身分」的有75件，「事後未公開」的有121件。王育俞說，補助案依法須經三道程序：一是縣府須先公開補助資訊；二是申請者若與公職人員具備公職人員利衝法所規定的身分關係，必須主動揭露；三是機關要在30天內公開申請者與公職人員關係。若有違規，原則採「一案一罰」，未事先揭露與未事後公開類型，每件5萬元起跳，其餘違規補助或交易，每件1萬元起跳。

他舉例，有議員兼任社區或社團理事長時申請補助，縣府須先公開補助資訊，議員也要自行揭露身分關係，最後機關還要在期限內公告，補助者與社團間關係；若任何一個環節出錯，整案都可能被認定違法。

常見違規情形包括：民間團體未事前揭露身分、承辦單位未事後公開身分關係，若機關人員異動就可能造成資料遺漏。像先前金門體育會申請舉辦「金門鐵人三項挑戰賽」，理事長歐陽儀雄、副理事長蔡其雍皆具議員身分，引發爭議後，該會已於9月主動函請縣府停辦活動。

王育俞指出，這次金門恐遭監察院列為「全台最多件」的縣市，「顯示我們在法令認知與行政程序上，確實還有改進空間」。縣府目前已展開補強措施，包括研擬內部注意事項、設立專責窗口、開發自我檢核APP、製作FAQ問答集，並於10月初召開跨部門說明會，邀請監院、議會及各局處參與。

議員吳佩雯建議，縣府首長與承辦人員異動頻繁，建議應強化採購與廉政教育訓練，鼓勵同仁取得專業證照，以降低違法風險。王育俞回應，政風處已規劃將相關課程納入常態培訓，落實「行政一體、廉政同行」。