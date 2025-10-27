快訊

高捷都會公園站驚傳落軌 18歲女子卡列車下無生命跡象

台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

「閃兵一班」8人認罪求輕判 檢方反對緩刑理由曝光

創意點亮綠未來 全台青年齊聚高雄展現永續能源新思維

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
2025臺灣能－永續能源創意實作競賽在高雄科工館舉行決賽暨頒獎典禮。圖／科工館提供
2025臺灣能－永續能源創意實作競賽在高雄科工館舉行決賽暨頒獎典禮。圖／科工館提供

迎向2050淨零轉型浪潮，由教育部指導、國立科學工藝博物館主辦的「2025台灣能－永續能源創意實作競賽」，在高雄科工館舉行決賽暨頒獎典禮，來自全台的青年學子以實作、短片與企劃，將綠能理念化為創新行動。現場超過百組隊伍輪番登台，展示兼具技術、創意與環保精神的作品，為永續能源注入年輕的想像力。

本屆競賽吸引全國640組、2,464名學生報名，經初賽與複賽選拔後，共有101隊脫穎而出進入決賽。參賽作品跨足太陽能、風能、海洋能、微電網與低碳生活等多元領域，學生以模型展示、簡報發表及影音創作方式發表成果，展現跨域整合與實作能力。

科工館副館長吳佩修表示，永續能源已是全球關注焦點，透過競賽讓青年「動手做」與「動腦想」，不僅理解科技，也學習如何讓科技成為社會的改變力量。競賽評審團指出，學生作品不僅關注技術創新，更關注生活應用與社會價值，展現台灣青年在能源議題上的成熟思維。許多隊伍在設計中融入AI、大數據與循環經濟概念，從校園延伸至社區、工業區或離網地區，具備實際推動潛力。

大專淨零排放組同學與淨零作品牆。圖／科工館提供
大專淨零排放組同學與淨零作品牆。圖／科工館提供

能源議題 永續 青年

延伸閱讀

新市政大樓案惹議 謝國樑引高雄案稱如孿生兄弟

高雄男女騎乘紅牌重機轉彎撞直行騎士 女空中側翻跌摔友人身上

考察亞洲資產管理中心 許智傑：打造金融發展引擎

百歲人瑞夫妻攜手80餘年 陳其邁贈重陽禮金祝福

相關新聞

全台最多金門263件補助涉利衝法 政風處籲修法聚焦公益本質

金門縣政府及所屬機關、學校近2年補助與交易案中，疑有上百件涉及違反「公職人員利益衝突迴避法」，遭監察院立案調查。縣政風處...

考察亞洲資產管理中心 許智傑：打造金融發展引擎

立院財政委員會今天到亞洲資產管理中心高雄專區考察，立委許智傑表示，未來將持續與金管會及高雄市政府協力合作，推動亞洲資產管...

屏東萬丹鄉住家門前電線桿出現蜂群 農業處將派人捕捉

屏東縣議員許展維近日接到民眾反映，萬丹鄉新鐘村新鐘路附近一處民宅前的電線桿前突然聚集大量蜜蜂，因為家中有三個小孫子，擔心...

高榮職業傷病整合中心2年收治近400名病患 復工率逾9成亞洲居冠

職災後重建之路，往往比治療更漫長，為讓受傷勞工不再孤軍奮戰，高雄榮民總醫院首創全台「職業傷病整合服務中心」整合醫療、復健...

金門觀光氣偶首度跨海 「阿特」領軍亮相新北歡樂耶誕城

金門縣政府今年暑假以金門觀光小天使「阿特」、縣鳥「戴勝」及代表信仰守護的「風獅爺」為主題，推出金門史上最大規模的觀光IP...

影／國小校園通學步道6棵樟樹遭鑽洞毒害 鄉親痛批太惡質！

「太惡質了！」屏東縣長治鄉長興國小操場後方通學步道6棵樟樹，近日遭惡意鑽洞毒害，附近運動鄉親發現樟樹突然變枯黃，仔細一看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。