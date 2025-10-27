創意點亮綠未來 全台青年齊聚高雄展現永續能源新思維

迎向2050淨零轉型浪潮，由教育部指導、國立科學工藝博物館主辦的「2025台灣能－永續能源創意實作競賽」，在高雄科工館舉行決賽暨頒獎典禮，來自全台的青年學子以實作、短片與企劃，將綠能理念化為創新行動。現場超過百組隊伍輪番登台，展示兼具技術、創意與環保精神的作品，為永續能源注入年輕的想像力。

本屆競賽吸引全國640組、2,464名學生報名，經初賽與複賽選拔後，共有101隊脫穎而出進入決賽。參賽作品跨足太陽能、風能、海洋能、微電網與低碳生活等多元領域，學生以模型展示、簡報發表及影音創作方式發表成果，展現跨域整合與實作能力。