百歲人瑞夫妻攜手80餘年 陳其邁贈重陽禮金祝福

中央社／ 高雄27日電
高雄市長陳其邁(左1)。聯合報系記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁今天到田寮區慰訪一對攜手走過80餘年的百歲人瑞夫妻，各贈新台幣1萬元重陽敬老禮金並代表衛福部頒贈金鎖片；陳其邁表示，將持續透過多元福利政策，打造高齡友善城市。

陳其邁在重陽節前夕赴田寮區與百歲人瑞夫妻話家常，兩人的孩子們也都回家團聚，陳其邁見兩人互動融洽，向奶奶問及幾歲認識爺爺，「爺爺是否是初戀？」奶奶說，19歲時2人就認識，現場氣氛溫馨熱鬧。

陳其邁稱讚兩人將兒女培養得很好，都很孝順，子女也細心照顧長輩，夫妻同達百歲實屬難得，並贈送長輩喜歡的飲料及營養品等，祝福兩人健康長壽。

高雄市政府社會局說明，105歲的林進丁爺爺與102歲的林朱蓮蕉奶奶育有3男4女，目前與第3個孩子一家四代同堂，兩位長輩目前健康狀況良好，奶奶耳聰目明且記憶力好，鄰里皆以他們為「長壽模範夫妻」。

社會局表示，兩人作息規律、飲食簡單不挑食，平日常在住家附近廟前廣場與鄰居聊天。兩人認為，保持愉悅心情與人際互動，是長壽的關鍵。爺爺前些日子過生日時，家族聚會席開11桌，五代同堂。

依社會局新聞稿，陳其邁指出，高雄目前社區照顧關懷據點已布建570處，提供健康促進及延緩老化課程；敬老卡自民國113年起加碼1200點社福點數，可搭乘高雄捷運、特約計程車及台鐵，今年7月起擴大使用於高雄運動中心、市立藝文場館及特約銀髮健身俱樂部，鼓勵長者參與健康與文化活動。

社會局統計，截至9月底，高雄65歲以上長者達55萬8681人，占全市人口20.53%。其中百歲以上人瑞有441位，最高齡者為鼓山區108歲的張奶奶。今年重陽節期間，高雄共辦理246場次敬老活動，讓長者感受節慶氛圍與社會尊重。

