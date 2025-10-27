考察亞洲資產管理中心 許智傑：打造金融發展引擎

立院財政委員會今天到亞洲資產管理中心高雄專區考察，立委許智傑表示，未來將持續與金管會及高雄市政府協力合作，推動亞洲資產管理中心成為高雄「亞灣金融特區」發展引擎。

立法院財政委員會今天由召委李坤城率隊，與民進黨立委許智傑、郭國文、邱志偉等人考察亞洲資產管理中心高雄專區運作成果。該專區自7月揭牌以來，已累計10多家銀行進駐，並已核准國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽等業者進駐。

立委許智傑指出，高雄擁有獨特地理與產業優勢，是亞洲資產配置的重要節點。透過專區推動，可提供辦公室、投資顧問等多元化高階金融服務，不僅提升金融業務層次，更有助於串聯在地產業鏈、促進資金活絡、帶動地方經濟再成長。

許智傑表示，未來將持續與金管會及高雄市政府協力合作，推動亞洲資產管理中心成為高雄「亞灣金融特區」發展引擎。結合AI、電子零件與高科技產業，帶動產業升級與資本聚落。他也建議設置「行政單一窗口」，提供金融機構便捷服務。

金管會副主委莊琇媛說，半導體科技S廊帶在南台灣蓬勃發展，其中高雄更是核心中的核心，許多外資外商進駐，在金融機構的樣態與轉型更是不能停滯不前。未來相信高雄將成為比擬香港、新加坡等同樣等級的亞洲資產中心。