考察亞洲資產管理中心 許智傑：打造金融發展引擎

快訊

中央社／ 高雄27日電
立委許智傑。聯合報系記者王昭月／攝影
立院財政委員會今天到亞洲資產管理中心高雄專區考察，立委許智傑表示，未來將持續與金管會及高雄市政府協力合作，推動亞洲資產管理中心成為高雄「亞灣金融特區」發展引擎。

立法院財政委員會今天由召委李坤城率隊，與民進黨立委許智傑、郭國文、邱志偉等人考察亞洲資產管理中心高雄專區運作成果。該專區自7月揭牌以來，已累計10多家銀行進駐，並已核准國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽等業者進駐。

立委許智傑指出，高雄擁有獨特地理與產業優勢，是亞洲資產配置的重要節點。透過專區推動，可提供辦公室、投資顧問等多元化高階金融服務，不僅提升金融業務層次，更有助於串聯在地產業鏈、促進資金活絡、帶動地方經濟再成長。

許智傑表示，未來將持續與金管會及高雄市政府協力合作，推動亞洲資產管理中心成為高雄「亞灣金融特區」發展引擎。結合AI、電子零件與高科技產業，帶動產業升級與資本聚落。他也建議設置「行政單一窗口」，提供金融機構便捷服務。

金管會副主委莊琇媛說，半導體科技S廊帶在南台灣蓬勃發展，其中高雄更是核心中的核心，許多外資外商進駐，在金融機構的樣態與轉型更是不能停滯不前。未來相信高雄將成為比擬香港、新加坡等同樣等級的亞洲資產中心。

資產配置 許智傑 考察

光電板引關注 鳳山及阿公店水庫用水檢測安全

相關新聞

全台最多金門263件補助涉利衝法 政風處籲修法聚焦公益本質

金門縣政府及所屬機關、學校近2年補助與交易案中，疑有上百件涉及違反「公職人員利益衝突迴避法」，遭監察院立案調查。縣政風處...

屏東萬丹鄉住家門前電線桿出現蜂群 農業處將派人捕捉

屏東縣議員許展維近日接到民眾反映，萬丹鄉新鐘村新鐘路附近一處民宅前的電線桿前突然聚集大量蜜蜂，因為家中有三個小孫子，擔心...

高榮職業傷病整合中心2年收治近400名病患 復工率逾9成亞洲居冠

職災後重建之路，往往比治療更漫長，為讓受傷勞工不再孤軍奮戰，高雄榮民總醫院首創全台「職業傷病整合服務中心」整合醫療、復健...

金門觀光氣偶首度跨海 「阿特」領軍亮相新北歡樂耶誕城

金門縣政府今年暑假以金門觀光小天使「阿特」、縣鳥「戴勝」及代表信仰守護的「風獅爺」為主題，推出金門史上最大規模的觀光IP...

影／國小校園通學步道6棵樟樹遭鑽洞毒害 鄉親痛批太惡質！

「太惡質了！」屏東縣長治鄉長興國小操場後方通學步道6棵樟樹，近日遭惡意鑽洞毒害，附近運動鄉親發現樟樹突然變枯黃，仔細一看...

