高雄市地質公園協會成立 打造永續地景品牌

為推動高雄泥岩惡地地質公園發展，高雄市民間團體及在地社區今天攜手成立「高雄市地質公園協會」，盼讓高雄特殊惡地成為兼具教育、研究與觀光價值的永續地景品牌。

高雄泥岩惡地地質公園範圍橫跨燕巢、田寮及內門等3個行政區，有壯麗的泥岩侵蝕地形與多樣的自然生態，是台灣最具代表性的惡地景觀。

「高雄市地質公園協會」今天於田寮區舉行成立慶祝大會，邀農業部林業及自然保育署、台灣地質公園學會、市府局處、相關保育團體及在地社區協會代表等近百人齊聚，共同見證地景保育工作的重要里程碑。

高雄市地質公園協會創會理事長陳士文表示，協會成立象徵地方能量的凝聚。未來協會將作為各社區之間的合作溝通平台，整合資源、深化交流，讓高雄的惡地成為兼具教育、研究與觀光價值的永續地景品牌。

農業局長姚志旺說，高雄泥岩惡地雖然環境嚴峻，但也孕育在地獨特產業與民俗文化，未來農業局將持續爭取更多資源，輔導協會開發地質公園遊程，並打造惡地旅遊探險品牌形象，提供遊客不同的旅遊體驗。

「高雄市地質公園協會」是在中央經費支持下，由市府農業局輔導包括大崗山人文協會、內東社區發展協會、內南社區發展協會、金山社區發展協會、馬頭山自然人文協會、惡地農夫工作室等10個單位成立。

農業局表示，未來將持續輔導協會秉持地質公園4大核心價值，包括地景保育、環境教育、社區參與和地景旅遊的永續發展，達成環境、經濟與社會和諧共存。