快訊

議長張峻怒踹桌影片曝光！嗆「欺負光復人」 傅崐萁喊告

中職／兄弟G5大變陣！陳俊秀、曾頌恩先發了 江坤宇改2棒

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

屏縣府推小琉球全新活動品牌 小島野台11/8登場

中央社／ 屏東縣27日電

屏東離島小琉球每年吸引上百萬旅遊人次，屏東縣政府提供多元旅遊體驗，11月8日在小琉球停機坪推出全新品牌活動「小島野台」，結合音樂、星空，打造最舒服海島假期。

縣府今天新聞稿表示，小琉球有豐富生態與自然景觀，今年全新品牌活動「小島野台」將在11月8日當天，以開放停機坪為場域，邀請蕭煌奇、李浩瑋、郭書瑤、琳誼、郭婷筠及郭家瑋等歌手輪番開唱，現場聚集超過35攤在地美食、街頭藝人與特色市集，並設置小朋友專屬氣墊區。

縣府傳播暨國際事務處提及，不僅打造最自然的露天音樂會，更首度展出以「小琉球海島意象」為靈感設計的無人機光影秀；當天活動自下午2時開始，將有街頭藝人帶來音樂、魔術及小丑互動表演。

另外，為響應環保行動、推廣低碳減塑，民眾只要自備「咕咕碗」、「琉行杯」或其他環保餐具至美食攤位消費，即可享折扣優惠。

傳播處說，為延伸活動氛圍，自11月1日起至明年1月1日，將在小琉球老街區進行光環境布置，同時也將推出小琉球一日、二日旅遊行程，讓遊客無論白天、夜晚都能感受到小琉球海島的溫度與魅力。

小琉球 街頭藝人 屏東縣政府

延伸閱讀

連假小琉球萬人登島 36歲男潛客不明原因溺水救上岸OHCA

郭婷筠錄「飢餓」差點休克才發現懷孕 孫協志為此道歉

小琉球騎士下坡剎車不及狠摔盆栽叢中 在地人籲不要騎這條路

小琉球傳11人潛水團遭海流帶往外海 海巡到場潛客均已上船

相關新聞

屏東萬丹鄉住家門前電線桿出現蜂群 農業處將派人捕捉

屏東縣議員許展維近日接到民眾反映，萬丹鄉新鐘村新鐘路附近一處民宅前的電線桿前突然聚集大量蜜蜂，因為家中有三個小孫子，擔心...

高榮職業傷病整合中心2年收治近400名病患 復工率逾9成亞洲居冠

職災後重建之路，往往比治療更漫長，為讓受傷勞工不再孤軍奮戰，高雄榮民總醫院首創全台「職業傷病整合服務中心」整合醫療、復健...

金門觀光氣偶首度跨海 「阿特」領軍亮相新北歡樂耶誕城

金門縣政府今年暑假以金門觀光小天使「阿特」、縣鳥「戴勝」及代表信仰守護的「風獅爺」為主題，推出金門史上最大規模的觀光IP...

影／國小校園通學步道6棵樟樹遭鑽洞毒害 鄉親痛批太惡質！

「太惡質了！」屏東縣長治鄉長興國小操場後方通學步道6棵樟樹，近日遭惡意鑽洞毒害，附近運動鄉親發現樟樹突然變枯黃，仔細一看...

BLACKPINK官宣蓮池潭 民團籲護自然人文風貌

韓國女團BLACKPINK高雄場演唱會後，官宣秀出蓮池潭、龍虎塔等地標，不少人讚「高雄賺爛」；但民眾及民團認為蓮潭風景區...

高雄物產館招商 拚明年下半年營運

高雄物產館去年3月底結束營業，轉型線上商城，閒置1年半，議員認為規畫進度太慢，建議結合演唱會經濟，引進周邊商品。觀光局表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。