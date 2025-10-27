屏縣府推小琉球全新活動品牌 小島野台11/8登場

屏東離島小琉球每年吸引上百萬旅遊人次，屏東縣政府提供多元旅遊體驗，11月8日在小琉球停機坪推出全新品牌活動「小島野台」，結合音樂、星空，打造最舒服海島假期。

縣府今天新聞稿表示，小琉球有豐富生態與自然景觀，今年全新品牌活動「小島野台」將在11月8日當天，以開放停機坪為場域，邀請蕭煌奇、李浩瑋、郭書瑤、琳誼、郭婷筠及郭家瑋等歌手輪番開唱，現場聚集超過35攤在地美食、街頭藝人與特色市集，並設置小朋友專屬氣墊區。

縣府傳播暨國際事務處提及，不僅打造最自然的露天音樂會，更首度展出以「小琉球海島意象」為靈感設計的無人機光影秀；當天活動自下午2時開始，將有街頭藝人帶來音樂、魔術及小丑互動表演。

另外，為響應環保行動、推廣低碳減塑，民眾只要自備「咕咕碗」、「琉行杯」或其他環保餐具至美食攤位消費，即可享折扣優惠。

傳播處說，為延伸活動氛圍，自11月1日起至明年1月1日，將在小琉球老街區進行光環境布置，同時也將推出小琉球一日、二日旅遊行程，讓遊客無論白天、夜晚都能感受到小琉球海島的溫度與魅力。