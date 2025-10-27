屏東守護孩子遊戲權 114年自由遊戲還有4場

屏東縣府守護孩子遊戲權，推出「玩轉屏東．童享平權」，有定向尋寶任務、魔法泡泡池等多項遊戲；縣府社會處表示，今年吸引逾500名小朋友參加，年底前還有4場次，免費入場。

屏縣府社會處今天告訴中央社記者，「玩轉屏東．童享平權」系列活動共7場，今年剩4場次，分別是11月1日在和平共融遊戲場、11月2日林邊親林公園、11月8日佳冬洗衣場、11月15日滿州日日旅海前大草坪。

社會處表示，自民國108年推出自由遊戲守護孩子遊戲權，今年串聯全縣社會福利服務中心，推出「玩轉屏東．童享平權」活動，目前已超過500名小朋友參加，也有不少高雄市及台南市家長，帶著小朋友前來玩樂。

社會處新聞稿提及，遊戲內容分別包含讓公園搖身一變成冒險基地，小朋友可拿著線索地圖定向尋寶任務，還有魔法泡泡池，一邊奔跑一邊尋寶，現場也會設置親子活動區，準備各年齡層都能參與的桌遊、手作、木工DIY等，也有針對0至3歲小朋友，設置由屏東親子館打造的嬰幼遊戲區。

另外，林邊場邀請台灣愛克曼兒童及青少年體驗學習協會打造「自由攀爬繩索冒險區」，設計走繩、攀樹等戶外冒險體驗。

社會處說明，活動均免費入場，報名請點此，未事先報名者也可當天現場報名參加，邀請家長帶著孩子一起玩出快樂、玩出創造力，訊息可關注屏東縣政府社會處臉書（Facebook）粉絲專頁。