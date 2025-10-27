快訊

屏東萬丹鄉住家門前電線桿出現蜂群 農業處將派人捕捉

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員許展維接獲民眾反映萬丹鄉新鐘村新鐘路前家門前的電線桿出現成群蜜蜂。圖／縣議員許展維提供
屏東縣議員許展維接獲民眾反映萬丹鄉新鐘村新鐘路前家門前的電線桿出現成群蜜蜂。圖／縣議員許展維提供

屏東縣議員許展維近日接到民眾反映，萬丹鄉新鐘村新鐘路附近一處民宅前的電線桿前突然聚集大量蜜蜂，因為家中有三個小孫子，擔心怕蜜蜂蜇人，已出現4天，但通報未果，許展維說，將請農業處派廠商到場處理。

農業處指出，民眾若遇到捕蜂案件時，仍請通報119入案後，119會轉由農業處委外的廠商統一到場處理。這次出現在電線桿的的蜂，是屬於游離蜂，後續將派廠商處理。

許展維說，一大群蜜蜂停在電線桿上築巢，密密麻麻數量很多，很接近民宅，民宅住戶擔心蜜蜂會攻擊，因為住戶家中還有年齡3到5歲小朋友們，村民有通報消防局，但消防人員抵達後因找不到蜂巢只好離開，並協助通報農業處委外廠商處理。

農業處表示，時序進入秋天，夏季採蜜的蜂群數量會增加，民眾不要太靠近與打擾蜂群，遇到蜂群趕緊通報專業人員到場處理，仍是先打119，消防局統一入案後，會在轉由農業處委外廠商到場處理。

許展維說，現今蜜蜂授粉重要的昆蟲，對農作物來說很重要，但數量變少了，如今出現蜜蜂在電線桿上，處理方式也是將蜜蜂移除，但隨著果樹受粉率降低，也真是陷入兩難。他也自嘲說，萬丹鄉除了綠鬣蜥出沒外，如今也有蜜蜂現蹤，「萬丹什麼都有，什麼都不奇怪」。

屏東縣議員許展維接獲民眾反映萬丹鄉新鐘村新鐘路前家門前的電線桿出現成群蜜蜂。圖／縣議員許展維提供
屏東縣議員許展維接獲民眾反映萬丹鄉新鐘村新鐘路前家門前的電線桿出現成群蜜蜂。圖／縣議員許展維提供
屏東縣議員許展維接獲民眾反映萬丹鄉新鐘村新鐘路前家門前的電線桿出現成群蜜蜂。圖／縣議員許展維提供
屏東縣議員許展維接獲民眾反映萬丹鄉新鐘村新鐘路前家門前的電線桿出現成群蜜蜂。圖／縣議員許展維提供

