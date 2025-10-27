屏東萬丹鄉住家門前電線桿出現蜂群 農業處將派人捕捉

屏東縣議員許展維近日接到民眾反映，萬丹鄉新鐘村新鐘路附近一處民宅前的電線桿前突然聚集大量蜜蜂，因為家中有三個小孫子，擔心怕蜜蜂蜇人，已出現4天，但通報未果，許展維說，將請農業處派廠商到場處理。

農業處指出，民眾若遇到捕蜂案件時，仍請通報119入案後，119會轉由農業處委外的廠商統一到場處理。這次出現在電線桿的的蜂，是屬於游離蜂，後續將派廠商處理。

許展維說，一大群蜜蜂停在電線桿上築巢，密密麻麻數量很多，很接近民宅，民宅住戶擔心蜜蜂會攻擊，因為住戶家中還有年齡3到5歲小朋友們，村民有通報消防局，但消防人員抵達後因找不到蜂巢只好離開，並協助通報農業處委外廠商處理。

農業處表示，時序進入秋天，夏季採蜜的蜂群數量會增加，民眾不要太靠近與打擾蜂群，遇到蜂群趕緊通報專業人員到場處理，仍是先打119，消防局統一入案後，會在轉由農業處委外廠商到場處理。