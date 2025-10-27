快訊

iPhone內建Apple Maps傳明年加入廣告！恐惹惱用戶挨酸：蘋果太貪婪

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

養豬場爆非洲豬瘟 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

聽新聞
0:00 / 0:00

高榮職業傷病整合中心2年收治近400名病患 復工率逾9成亞洲居冠

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄榮民總醫院首創全台「職業傷病整合服務中心」，以一站式照護協助勞工從受傷、治療到重返職場，復工率逾9成亞洲居冠。記者郭韋綺／攝影
高雄榮民總醫院首創全台「職業傷病整合服務中心」，以一站式照護協助勞工從受傷、治療到重返職場，復工率逾9成亞洲居冠。記者郭韋綺／攝影

職災後重建之路，往往比治療更漫長，為讓受傷勞工不再孤軍奮戰，高雄榮民總醫院首創全台「職業傷病整合服務中心」整合醫療、復健與行政資源，以一站式照護協助勞工從受傷、治療到重返職場，營運兩年多以來，收治近400位個案，重返職場率逾9成，成效位居亞洲之冠。

過去勞工遭遇職災，往往得在醫院、勞保局與雇主間奔波，面對複雜的行政程序與冗長復健期，常讓人身心俱疲。高雄榮總院方觀察到這個痛點後，決定整合骨科診治、職災申請輔導、職能復健訓練等資源，打造全國首創的醫療、行政、復工三合一服務平台。

「我們希望病人只要進到這個中心，就能獲得全程支持，不必再自己摸索、奔走」高雄榮總院長陳金順表示，中心由醫師、物理治療師、職能治療師、心理師及社工組成跨專業小組，並設有專責個案管理員，協助勞工從確診、治療、職災申請到復工，每個階段都有醫療與心理雙軌輔導。

職業醫學科教授祝金壽指出，中心自2023年起累計完成2923人次住院訪視、700位門診診治，並執行超過百件職能復健訓練個案，整體復工率達90.5%。他表示，榮總第一線把關評估鑑定，送中央審核通過，認定職災傷害後才會進到傷病中心，申請人不需要健保，由勞保職災補助支付，迄今已為勞工申請補助總金額近5000萬元。

40歲陳姓機車行老闆娘去年底接送客人途中遭遇車禍，造成骨盆與下肢多處骨折，原被醫師評估可能無法再執行搬運工作，職業醫學團隊介入後，規畫系統性肌力訓練與負重模擬，歷經3個月、12次訓練後，負重能力從17.5公斤提升至25公斤，順利重返職場。

她今受訪說，原本擔心不能再搬重物、蹲下來修理機車，還好傷病整合中心提供職能負重訓練，讓她在短短半年多復健完成「不是只有身體被治好了，連工作的勇氣也回來了」。

一站式傷病中心營運僅2年，去年獲得SNQ國家品質標章認證，肯定在職災復健、整合服務與職能重建的專業成效，這也是南部醫療體系中首度以「職業傷病整合照護」模式獲得此項殊榮，這項成就還登上國際期刊。

骨科部骨折創傷科主任林楷城說，勞工因職災造成生活斷裂，重返職場不只是醫療問題，更是社會與心理重建，未來將持續結合勞動部、地方政府與企業，透過這個一站式平台，讓受傷勞工都能在照護、復健與職涯間找到新的平衡，帶著信心重新站起來。

陳姓機車行老闆娘復健半年已重返職場，搬重、蹲下都難不倒她。記者郭韋綺／攝影
陳姓機車行老闆娘復健半年已重返職場，搬重、蹲下都難不倒她。記者郭韋綺／攝影
陳姓機車行老闆娘復健半年已重返職場，搬重、蹲下都難不倒她。記者郭韋綺／攝影
陳姓機車行老闆娘復健半年已重返職場，搬重、蹲下都難不倒她。記者郭韋綺／攝影
高雄榮民總醫院首創全台「職業傷病整合服務中心」，以一站式照護協助勞工從受傷、治療到重返職場，復工率逾9成亞洲居冠。記者郭韋綺／攝影
高雄榮民總醫院首創全台「職業傷病整合服務中心」，以一站式照護協助勞工從受傷、治療到重返職場，復工率逾9成亞洲居冠。記者郭韋綺／攝影

職災 重返職場 復健

延伸閱讀

防非洲豬瘟 陳其邁建議強化邊境管理、補助飼料餵食

港出現首宗屈公病本地個案 恐波及萬名居民

藝人閃兵案複檢病歷造假？衛福部坦言很奇怪 優先針對高血壓個案調查

勞動部提出職災勞工及家屬法律權益協助方案

相關新聞

影／國小校園通學步道6棵樟樹遭鑽洞毒害 鄉親痛批太惡質！

「太惡質了！」屏東縣長治鄉長興國小操場後方通學步道6棵樟樹，近日遭惡意鑽洞毒害，附近運動鄉親發現樟樹突然變枯黃，仔細一看...

屏東萬丹鄉住家門前電線桿出現蜂群 農業處將派人捕捉

屏東縣議員許展維近日接到民眾反映，萬丹鄉新鐘村新鐘路附近一處民宅前的電線桿前突然聚集大量蜜蜂，因為家中有三個小孫子，擔心...

高榮職業傷病整合中心2年收治近400名病患 復工率逾9成亞洲居冠

職災後重建之路，往往比治療更漫長，為讓受傷勞工不再孤軍奮戰，高雄榮民總醫院首創全台「職業傷病整合服務中心」整合醫療、復健...

金門觀光氣偶首度跨海 「阿特」領軍亮相新北歡樂耶誕城

金門縣政府今年暑假以金門觀光小天使「阿特」、縣鳥「戴勝」及代表信仰守護的「風獅爺」為主題，推出金門史上最大規模的觀光IP...

BLACKPINK官宣蓮池潭 民團籲護自然人文風貌

韓國女團BLACKPINK高雄場演唱會後，官宣秀出蓮池潭、龍虎塔等地標，不少人讚「高雄賺爛」；但民眾及民團認為蓮潭風景區...

高雄物產館招商 拚明年下半年營運

高雄物產館去年3月底結束營業，轉型線上商城，閒置1年半，議員認為規畫進度太慢，建議結合演唱會經濟，引進周邊商品。觀光局表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。