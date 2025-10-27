高榮職業傷病整合中心2年收治近400名病患 復工率逾9成亞洲居冠

職災後重建之路，往往比治療更漫長，為讓受傷勞工不再孤軍奮戰，高雄榮民總醫院首創全台「職業傷病整合服務中心」整合醫療、復健與行政資源，以一站式照護協助勞工從受傷、治療到重返職場，營運兩年多以來，收治近400位個案，重返職場率逾9成，成效位居亞洲之冠。

過去勞工遭遇職災，往往得在醫院、勞保局與雇主間奔波，面對複雜的行政程序與冗長復健期，常讓人身心俱疲。高雄榮總院方觀察到這個痛點後，決定整合骨科診治、職災申請輔導、職能復健訓練等資源，打造全國首創的醫療、行政、復工三合一服務平台。

「我們希望病人只要進到這個中心，就能獲得全程支持，不必再自己摸索、奔走」高雄榮總院長陳金順表示，中心由醫師、物理治療師、職能治療師、心理師及社工組成跨專業小組，並設有專責個案管理員，協助勞工從確診、治療、職災申請到復工，每個階段都有醫療與心理雙軌輔導。

職業醫學科教授祝金壽指出，中心自2023年起累計完成2923人次住院訪視、700位門診診治，並執行超過百件職能復健訓練個案，整體復工率達90.5%。他表示，榮總第一線把關評估鑑定，送中央審核通過，認定職災傷害後才會進到傷病中心，申請人不需要健保，由勞保職災補助支付，迄今已為勞工申請補助總金額近5000萬元。

40歲陳姓機車行老闆娘去年底接送客人途中遭遇車禍，造成骨盆與下肢多處骨折，原被醫師評估可能無法再執行搬運工作，職業醫學團隊介入後，規畫系統性肌力訓練與負重模擬，歷經3個月、12次訓練後，負重能力從17.5公斤提升至25公斤，順利重返職場。

她今受訪說，原本擔心不能再搬重物、蹲下來修理機車，還好傷病整合中心提供職能負重訓練，讓她在短短半年多復健完成「不是只有身體被治好了，連工作的勇氣也回來了」。

一站式傷病中心營運僅2年，去年獲得SNQ國家品質標章認證，肯定在職災復健、整合服務與職能重建的專業成效，這也是南部醫療體系中首度以「職業傷病整合照護」模式獲得此項殊榮，這項成就還登上國際期刊。