高雄數位市民平台攜手鴻海推線上報名通關 海洋派對遊客享便利

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
若使用高雄數位市民平台線上報名，遊客報到流程更簡便，市府研考會後續將評估擴大辦理。圖／高市研考會提供
若使用高雄數位市民平台線上報名，遊客報到流程更簡便，市府研考會後續將評估擴大辦理。圖／高市研考會提供

光復節3天連假，高雄海洋派對在星光水岸公園、高雄港21號碼頭及大港橋旁第三船渠遊艇碼頭舉辦，吸引眾多人潮。高雄市府研考會與鴻海智慧城市平台合作，推出「數位市民線上報名快速通關系統」，市民不需現場排隊久候，安排行程更方便，市府後續將評估擴大辦理。

高雄市推動數位市民平台，但截至今年7月僅4萬4193名會員、累計使用人次38萬0885人，不到全市人口2％。註冊人數遠不如「台北通」會員429萬人，新北市「我的新北市」實體卡近90萬人、APP會員約11萬；桃園市「桃園市民卡」發卡196萬張、APP會員8萬；台中「台中通」171萬人。

為解決大型活動民眾入場排隊久候問題，高市府研考會與鴻海智慧城市平台合作推出「數位市民線上報名快速通關系統」，並於海洋派對氣墊樂園區試辦，3天連假共開放2100個名額，報名當天即全數額滿。

高雄數位市民平台不是APP、也不是實體卡。以這次活動為例，研考會說明，民眾抵達現場後透過手機開啟系統QR Code至報到處掃描確認身分，即可領取入場手環。經海洋派對3天實測結果發現，逾9成參與者能自力完成QR Code開啟，隨到隨掃、免排隊。

研考會主委陳博洲表示，從「線上報名秒殺、數位市民爆量、現場報到回饋」三方面來看，線上報名是市民有感的市政服務。市民可以事前選擇參加的場次，不需現場排隊久候，安排行程更方便。

研考會說，鴻海智慧城市平台有助了解市民參與大型活動及使用數位服務的習慣，市府將依據相關數據調整活動規畫，提升整體服務品質，未來也將評估導入更多面向的數位應用，讓市政服務更便利、智慧。

派對 碼頭

