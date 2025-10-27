金門觀光氣偶首度跨海 「阿特」領軍亮相新北歡樂耶誕城

金門縣政府今年暑假以金門觀光小天使「阿特」、縣鳥「戴勝」及代表信仰守護的「風獅爺」為主題，推出金門史上最大規模的觀光IP藝術氣偶展，吸引大量遊客朝聖拍照打卡；這3座超萌巨型氣偶將於11月14日至23日跨海亮相「新北歡樂耶誕城」，把離島的熱情與創意帶進新北都會中心。

金門縣觀光處長許績鑫表示，此次展出延續縣長陳福海「友善金門、多元旅遊」的施政理念，3大氣偶自暑期於金湖鎮新市公園首次登場後，深受鄉親與旅客喜愛，不僅成為金門最具代表性的觀光IP象徵，也成功打造出活潑年輕的觀光新形象。

10月初再於金城鎮莒光共融公園展出時，搭配「2025金門島嶼生活節」活動，更掀起另一波觀光熱潮。許多親子遊客笑稱，「小朋友看到阿特眼睛都亮了，直說好可愛！」也有旅客表示，「沒想到金門的觀光品牌能這麼有創意，整個金門都年輕起來。」

觀光處指出，3座氣偶各具特色，高達14公尺的「阿特」以歐亞水獺為原型，象徵金門自然生態與親子友善精神；6公尺高的「風獅爺」傳達守護信仰意象；「戴勝」則代表金門豐富的生態鳥類資源。三者共同展現「自然、生態、信仰與守護」的核心價值，也成為金門年輕觀光品牌的重要象徵。

此次與新北市政府合作進駐「新北歡樂耶誕城」，象徵地方觀光品牌能量的延伸與城市交流新里程碑，該活動自2011年開辦至今已邁入第15屆，去年吸引超過770萬人次造訪，成為全台最具人氣的耶誕盛事之一。觀光處期盼透過這場跨海展出，讓更多民眾在都會中感受金門的文化溫度、藝術創意與年輕活力，進而帶動金門觀光品牌外溢效應。