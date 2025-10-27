影／國小校園通學步道6棵樟樹遭鑽洞毒害 鄉親痛批太惡質！

「太惡質了！」屏東縣長治鄉長興國小操場後方通學步道6棵樟樹，近日遭惡意鑽洞毒害，附近運動鄉親發現樟樹突然變枯黃，仔細一看發現樟樹樹幹下方、樹根，竟被惡意鑽4到6個洞還被灌藥，校方獲悉後報警，並請樹醫師會診評估，盼能挽救樹木生命。

長興國小操場後方通學步道6棵樟樹種植約12年，學校已拉起封鎖線，有鄉親看不下去，在枯黃樟樹掛起黃色、白色看板，寫著「還我樹命來！傷害無辜！」，學校掛起紅色警示，寫著「搶救中請勿靠近」並拉起黃色封鎖線警示。

學校也發出嚴正聲明指出，「校園步道樹木遭惡意毒害，啟動司法追訴」，對於此惡劣行為，表達最痛心的譴責。

長興國小指出，學校後方通學步道6棵樟樹經確認後，遭人為惡意鑽孔灌藥毒害，「這不僅是毀損公共資產，更是對生態環境與生命教育的公然挑戰」。該步道區域由學校與長治鄉公所共同維護，無論樹木是否在學校列管名冊，都是屬於公共資產，學校將與公所合作，共同向行為人追究責任。

校方表示，已向相關單位查證，該步道區域目前沒有任何預定工程計畫，也請警方將所有可能動機列為偵查方向。

長興國小校長陳淑蕙說，事發後當下報警，聯繫專業樹醫師會診評估，著手執行解毒、營養灌注等救治，盡力挽救樹木生命，總務處也完成現場採證，調閱周邊監視器畫面，務必將破壞者繩之以法，也發出校安通報，強化該區，雖然該區不是主要教學活動區的開放步道。

校方指出，樹醫師跟學校提及，樟樹樹幹遭鑽孔只要灌除草劑，樟樹可能就無法存活。6棵樟樹每棵樟樹至少被鑽4個洞，有的還有在樹根鑽2個洞。鄉親痛批真的太惡質了。

學校表示，會與公所共同對行為人追究全部法律責任，包括高額的樹木醫療搶救費用，未來補植費、與相關懲罰性罰款，絕不妥協，學校持續追蹤樹木搶救進度，作為生命教育教材。

屏東警分局長治分駐所表示，接獲學校報案，展開調查，並將加強該區巡邏密度，防範類似情事發生，請民眾珍惜維護，切勿任意破壞，違者將依法究辦。