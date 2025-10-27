3上市建商帶頭種樹 用綠建材有志一同拚淨零

快訊

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
清景麟建築集團創辦人林聰麟（見圖）2019年起領軍與母校屏東科技大學森林系合作，投入「森麟人植樹造林」活動，迄今在全台栽種近8千棵台灣原生樹種。圖／清景麟提供
清景麟建築集團創辦人林聰麟（見圖）2019年起領軍與母校屏東科技大學森林系合作，投入「森麟人植樹造林」活動，迄今在全台栽種近8千棵台灣原生樹種。圖／清景麟提供

因應2050淨零碳排趨勢，國內建築業相繼投入「低碳革新」，高雄清景麟建築集團6 年來植樹造林，推動大地永續；海悅機構與宏福實業合作的建案接待中心，拿下全台首座「翡翠級減碳認證」；遠雄建設則導入循環經濟推動工地再生，打造新世代智慧永續建築，3大上市建商以具體行動詮釋綠色競爭力。

淨零碳排政策下，ESG成企業追求永續發展的指標，清景麟建築集團創辦人林聰麟2019年起領軍與母校屏東科技大學森林系合作，投入「森麟人植樹造林」活動，迄今在全台栽種近8千棵台灣原生樹種，樹林面積超過萬坪、存活率高達9成。

林聰麟發下豪願，「每賣出一間房子，就種下一棵樹」，作為品牌的永續信念。植樹活動每年吸引員工、客戶與金融界夥伴參與，將碳匯行動化為社會運動，今年的植樹活動，將於年底登場。

國內代銷龍頭海悅機構與宏福實業集團合作的台南建案「宏福悅」，接待中心從設計、施工到撤場，都建構系統化節能減碳流程，減碳效益達42％、經濟循環度高達55％，相當於1萬5328棵樹1年的存碳量，成功節省約239噸建築資材，日前榮獲臺灣營建研究院頒發全台首座「翡翠級減碳認證」。

「即便是接待中心，仍以最高環保規格打造」海悅總經理王俊傑說，該接待中心採用可拆卸輕鋼構與環保建材，家具能回收再利用，並導入智慧能源系統分區控溫，搭配感應照明與優化空調設計，使節能成效最大化。而宏福實業更在建案本體採用低碳混凝土與鋁模技術，室內使用綠建材地板，以銀級智慧建築與1級能效為雙目標。

遠雄建設則成立「Farglory Next永續專案小組」，推動跨部門ESG創新，要求簽署「供應商行為準則」導入再生建材，讓永續價值鏈從工地延伸至整體市場，近期拿下2025第8屆網路口碑之星ESG永續發展領域「策略卓越獎」。

「品牌價值不僅來自建築作品，更來自社會對推動永續理念的共鳴」，遠雄總經理王耀堂表示，遠雄「工地再生計畫」與「磁磚再生專案」，成功將98公噸廢棄磁磚再生成綠建材投入新建案，減少資源浪費。未來也會將AI技術融入設計、施工與服務環節，包括精準計算碳排、BIM資源控管等。

遠雄建設榮獲2025第八屆網路口碑之星「ESG永續發展領域 策略卓越獎」，由遠雄建設總經理王耀堂（右）代表領獎。圖／遠雄建設提供
遠雄建設榮獲2025第八屆網路口碑之星「ESG永續發展領域 策略卓越獎」，由遠雄建設總經理王耀堂（右）代表領獎。圖／遠雄建設提供
財團法人臺灣營建研究院長邱建國（右）頒發全台首座「翡翠級減碳認證」的證書，由海悅機構總經理王俊傑（左）代表接受。圖／業者提供
財團法人臺灣營建研究院長邱建國（右）頒發全台首座「翡翠級減碳認證」的證書，由海悅機構總經理王俊傑（左）代表接受。圖／業者提供

