高雄物產館招商 拚明年下半年營運

高雄物產館去年3月底結束營業，轉型線上商城，閒置1年半，議員認為規畫進度太慢，建議結合演唱會經濟，引進周邊商品。觀光局表示，物產館招商進入議約及決標等程序，年底前完成簽約與場地點交，明年下半年營運，未來由得標廠商整備與規畫。

蓮池潭畔的物產館是仿宮廷式建物，占地近1500坪，縣市合併後改設高雄物產館蓮潭旗艦店，2012年5月起試營運，當時標榜集結大高雄地區優質農特產品，具備產地直送，近年不敵電商競爭，結束近12年營運。

為活化蓮池潭物產館，高市府辦理場館出租，規畫內容尚未明確。觀光局表示，5月公開招商，7月召開評選會議評選出最優申請廠商，後續由得標廠商整備與規畫，今年底前可完成簽約及場地點交，提供多元觀光旅遊服務，提升蓮池潭風景區整體吸引力，促進周邊發展。

市議員李雅慧表示，蓮潭物產館由農業局移交觀光局後，招商與規畫進度「牛步化」。此外，重要行銷據點被閒置，未有明確方向很可惜，建議結合演唱會經濟熱潮，引進國內外熱門團體周邊商品進駐，成為龍虎塔周邊特色景點之一。

市議員陳玫娟說，農業局在物產館販售農產品未帶動營運，停業後改由觀光局接管，觀光局稱有腹案計畫，但成效未知，需觀察。