BLACKPINK官宣蓮池潭 民團籲護自然人文風貌

韓國女團BLACKPINK高雄場演唱會後，官宣秀出蓮池潭、龍虎塔等地標，不少人讚「高雄賺爛」；但民眾及民團認為蓮潭風景區觀光規畫不佳，周邊未限建，人文風貌被摧毀，應保護觀光門面；市府都發局表示，會透過都市設計審議，以維景觀品質。

韓國天團BLACKPINK重返高雄開唱，市府統計2天內外場突破12萬人次，演唱會商機創造全市逾台幣3億元產值。演唱會後2天，BP的IG官網釋出演唱會影片，片中秀出蓮池潭、龍虎塔、大港橋、流行音樂中心等高雄地標，不少網友分享影片讚，「全球性的宣傳，高雄國際知名度大增」。

但有民眾認為，蓮池潭周邊孔廟景點維護不錯，但應有更好的規畫，有網友認為，應重新整理風景區，以提升觀光品質。高雄社團「高雄愛樹人」也指出，蓮池潭周邊大樓興建無高度管制，最經典的地標建築，龍虎塔與龜山的背後已長出大樓，自然人文風貌遭摧毀，應該要好好保護高雄觀光最重要的瑰寶。

市議員李雅慧說，她曾與市府協調蓮池潭周邊商業開發，要求新建物高度不得超過3層樓，確保天際線不受破壞，市府也善意配合，在開發與景觀保護間取得平衡；李雅慧認為，蓮池潭旁的「哈囉市場」雖滿足地方需求，但觀光效益有落差，主張升級為「觀光市場」，提升風景區品質。

市議員陳玫娟則表示，蓮池潭周邊房屋老舊須都更，古蹟與人文風貌有保留的價值，善加規畫，維護整體蓮池潭風景區風貌，吸引觀光人潮。

都發局表示，舊左營國中作為清大設校評估中，視覺模擬圖尚無影響蓮池潭、龍虎塔的景觀視角，後續會透過都市設計審議及相關管制機制，逐步引導地區發展與文化意象取得平衡，維持地區景觀品質。

市府強調，持續透過公私協力模式，導入民間專業經營，活化轄管觀光設施，為市民與旅客打造更完善觀光休憩環境。