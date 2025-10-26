澎湖菓葉社區營造計畫 推Q版玻璃龜傳承乞龜文化
澎湖元宵傳統乞龜習俗，湖西鄉菓葉社區營造計畫今天率先推出「Q版玻璃龜」，希望傳承並創新在地元宵乞龜文化。
澎湖縣湖西鄉公所推動社區營造計畫，今天結合菓葉村和社區發展協會，在聖帝廟及老人活動中心辦理「菓葉Q版玻璃龜DIY」活動。鄉長陳振中與民眾在擁有製龜專長的老師歐志航引領下，一起製作特有的玻璃龜，實地感受乞龜文化的魅力。
陳振中表示，菓葉聖帝廟的元宵乞龜，是湖西鄉珍貴的文化資產之一。他感謝菓葉社區的用心，不僅致力保存傳統工藝，更能結合資源回收與環境教育的理念，開發出創新的「玻璃龜」，讓傳統的乞龜文化得以永續，也為社區注入新的活力。
澎湖「菓葉Q版玻璃龜DIY」活動今天除了DIY製作外，現場還有「台語乞龜」教學與擲聖筊活動，擲出聖杯者可獲玻璃安全龜，元宵節可加心願奉還，現場歡聲笑語不斷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言