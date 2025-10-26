快訊

中職／威能帝6局狂飆10K「跟進自己」 締造史上第一人紀錄

非洲豬瘟案…王姓獸醫佐涉違法診斷 中市農業局發文檢調協助查察

楊祐寧送父最後一程 半個演藝圈都來了哀悼親愛「爹地」

澎湖菓葉社區營造計畫 推Q版玻璃龜傳承乞龜文化

中央社／ 澎湖縣26日電

澎湖元宵傳統乞龜習俗，湖西鄉菓葉社區營造計畫今天率先推出「Q版玻璃龜」，希望傳承並創新在地元宵乞龜文化。

澎湖縣湖西鄉公所推動社區營造計畫，今天結合菓葉村和社區發展協會，在聖帝廟及老人活動中心辦理「菓葉Q版玻璃龜DIY」活動。鄉長陳振中與民眾在擁有製龜專長的老師歐志航引領下，一起製作特有的玻璃龜，實地感受乞龜文化的魅力。

陳振中表示，菓葉聖帝廟的元宵乞龜，是湖西鄉珍貴的文化資產之一。他感謝菓葉社區的用心，不僅致力保存傳統工藝，更能結合資源回收與環境教育的理念，開發出創新的「玻璃龜」，讓傳統的乞龜文化得以永續，也為社區注入新的活力。

澎湖「菓葉Q版玻璃龜DIY」活動今天除了DIY製作外，現場還有「台語乞龜」教學與擲聖筊活動，擲出聖杯者可獲玻璃安全龜，元宵節可加心願奉還，現場歡聲笑語不斷。

元宵節 澎湖縣 DIY

延伸閱讀

澎湖強風助長湖西工地大火 險波及周邊造成野火延燒

獨／衛福部空轉平台當機「轉圈圈」 耽誤罹癌澎湖男送醫1.5小時　

疑爆非洲豬瘟　澎湖：配合禁運禁宰、庫存供應

澎湖湖西展現社造成果 「趴網」、「炒茶」活動傳承地方文化

相關新聞

屏東社區規畫師推動10年 老鄉長書房煥然一新還獲國際大獎

屏東縣政府推動社區規規畫師結合中央與地方帶動社區能量，10年來培養382名社區規畫師，今年8個社區團體獲6獎項。屏東縣熱...

殺豬全豬祭取消 六龜荖濃平埔夜祭改以米豬取代真豬

農曆9月15日是高雄平埔族人舉辦一年一度夜祭的日子，豬肉更是祭祀阿立祖的重要祭品，不過今年受非洲豬瘟影響，繼台南夜祭改採...

高雄市大小里整併7公所提出方案 三民、鳳山、鹽埕無共識

高雄市大小里整併預計今年12月25日前須送市府核定，明年7月1日實施。因地方正反意見不一，三民、鳳山及鹽埕尚無共識，鼓山...

慶「三太子生」高雄廟會誇張炸整條街鞭炮 網怨：小孩嚇哭發抖

高雄市仁武區某廟宇昨晚提早慶祝「三太子生」，在合法申請的廟會遶境街道誇張鋪滿整條街的紅色鞭炮，如星光紅地毯，點燃鞭炮後，...

金門金城「後浦搞什麼鬼」群魔亂舞、街頭搞怪 造型掀高潮

「不給糖就搗蛋！」金城鎮公所今晚舉辦熱鬧的萬聖節活動「後浦搞什麼鬼」變裝嘉年華暨踩街遊行，吸引上千名親子共襄盛舉，大家發...

黑膠唱片重現故事、文創小煤車 基隆11組創生團體展創意

基隆市府今起到明天在城際轉運站大頂棚舉辦地方創生成果展，11組地方創生團隊共同策展，從飲食文化、港都歷史到青年創意。有8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。