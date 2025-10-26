澎湖菓葉社區營造計畫 推Q版玻璃龜傳承乞龜文化

澎湖元宵傳統乞龜習俗，湖西鄉菓葉社區營造計畫今天率先推出「Q版玻璃龜」，希望傳承並創新在地元宵乞龜文化。

澎湖縣湖西鄉公所推動社區營造計畫，今天結合菓葉村和社區發展協會，在聖帝廟及老人活動中心辦理「菓葉Q版玻璃龜DIY」活動。鄉長陳振中與民眾在擁有製龜專長的老師歐志航引領下，一起製作特有的玻璃龜，實地感受乞龜文化的魅力。

陳振中表示，菓葉聖帝廟的元宵乞龜，是湖西鄉珍貴的文化資產之一。他感謝菓葉社區的用心，不僅致力保存傳統工藝，更能結合資源回收與環境教育的理念，開發出創新的「玻璃龜」，讓傳統的乞龜文化得以永續，也為社區注入新的活力。

澎湖「菓葉Q版玻璃龜DIY」活動今天除了DIY製作外，現場還有「台語乞龜」教學與擲聖筊活動，擲出聖杯者可獲玻璃安全龜，元宵節可加心願奉還，現場歡聲笑語不斷。