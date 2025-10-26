高雄近千人挑竹擔喊口號 再現客家義民護糧護鄉

快訊

中央社／ 高雄26日電

高市客委會在三民區褒忠義民廟舉辦「風神四甲子，再現義民魂」系列活動，近千人今天肩挑竹擔、沿途喊口號，再現客家義民護糧護鄉場景，扎根客家文化也延續義民精神。

高雄市政府客家事務委員會說明，此次文化盛典為期2天，昨天舉行「戰舞爭鋒競賽」，12組參賽隊伍以口呼與舞步，展現客家人堅毅不屈、團結一心氣勢，最終由美濃國中「美中舞告戰」隊奪冠。

客委會今天發布新聞稿表示，「千人挑擔遊行」今天登場，近千名參與者在三民區光武國民小學整裝集結，隨戰鼓朝義民廟出發，眾人肩挑竹擔，沿途高喊「義民，保家，煞猛，打拼，挑擔，同心，義民加油，客家加油」等口號，喚起四甲子（240年）以來信仰與團結精神。

行政院客家委員會副主委范佐銘說，活動以創新形式結合傳統儀式，讓年輕世代體驗客家文化力量與溫度，讓人看見義民精神的團結與合作，也讓義民信仰以現代語彙重新被看見，展現高雄客家族群凝聚力。

高雄市政府客家事務委員會主委楊瑞霞表示，挑擔儀式源自早年義民護糧歷史，當時客家義民肩挑物資、守護家園，直至今日轉化為祈福與關懷象徵，為城市祈願風調雨順，以及為弱勢族群傳遞祝福。

楊瑞霞說，此次挑擔成員有國小學生及70多歲客家鄉親，彼此大手牽小手，象徵義民精神及客家文化代代相傳。

客委會表示，戰舞競技、千人挑擔及關懷弱勢等活動，都是致敬與延伸義民精神，同時展現高雄多元文化生命力與溫度，期盼透過文化行動傳承「義民魂」，並在生活中扎根，持續發光發熱。

