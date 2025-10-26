屏東社區規畫師推動10年 老鄉長書房煥然一新還獲國際大獎

屏東縣政府推動社區規規畫師結合中央與地方帶動社區能量，10年來培養382名社區規畫師，今年8個社區團體獲6獎項。屏東縣熱情森巴鼓協會以崁頂老鄉長舊宅改造「圍內靜好」一舉拿下法國設計獎及美國謬思設計獎，老宅煥然一新，促進地方活化。

屏東縣長周春米說，獲獎社區包含美學、永續、文化、創生、共好等設計，非常在地，也展現「愈在地愈國際」的精神。

「圍內靜好」位在屏東縣崁頂鄉圍內村，原本是崁頂鄉老鄉長書房與私宅，屏東縣熱情森巴鼓協會理事長王淑華是老鄉長的女兒，她與兒子陳煇騰、孫子等三代家人，在樹德科技大學教授周伯丞帶領的團隊輔導展開老宅改造。

陳煇騰說，老宅改造保存家族與地方的文化記憶，將百年老宅轉化為居民與旅人共享藝文場域。縣長周春米日前在臉書分享「圍內靜好」獲國際大獎消息後，立即成為熱門景點，吸引許多人慕名前往，但由於採預約制，許多人因此撲空。

陳煇騰提到，阿公的老屋是四合院，是巴洛克式房舍，後來沒有人居住成為存放物品倉庫，還一度成為野貓天堂，經過改造後煥然一新，恢復原本樣貌，盼能促進地方活化。

「屏東從社區做起，讓每個城、每個鄉能自己的特色，跟上世界永續潮流，這是重要資產」，周春米說，2025成果展表揚長期投入社區營造、環境改善及永續維護優秀社區。

城鄉處指出，今年有8個社區團體獲6大獎項，從環境改造到文化傳承，獲獎的社區分別為，開箱社區獎：屏東縣熱情森巴鼓協會；全齡共榮獎：台灣藝術生活協會；永續維護獎：萬巒鄉赤山社區發展協會、佳冬鄉塭豐社區發展協會；最佳創生獎：內埔鄉隘寮社區發展協會；地方文化獎；牡丹鄉四林社區發展協會；地方美學獎：恆春鎮德和社區發展協會、林邊鄉水利社區發展協會。

屏東縣熱情森巴鼓協會、恆春鎮德和社區發展協會並獲2025園冶獎，肯定在建築美學與永續設計成果。屏東縣熱情森巴鼓協會以「圍內靜好」主題，除獲上述獎項，勇奪2025法國設計獎（French Design Awards）金獎與2025美國謬思設計獎（MUSE Design Awards）金獎。