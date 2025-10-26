殺豬全豬祭取消 六龜荖濃平埔夜祭改以米豬取代真豬

農曆9月15日是高雄平埔族人舉辦一年一度夜祭的日子，豬肉更是祭祀阿立祖的重要祭品，不過今年受非洲豬瘟影響，繼台南夜祭改採「米豬」祭祀後，六龜荖濃平埔文化協會開會決議，11月4日夜祭同樣改用200斤白米製作「米豬」，取代傳統的全豬祭儀。

2025六龜荖濃大武壠夜祭預計下周二（11月4日）在荖濃里舉辦，為因應突如其來的非洲豬瘟，大武壠族人召開應變會議，找尋全豬祭儀的替代方案。

高雄市荖濃平埔文化協會今天公告，族人開會達成共識，以「米豬」取代全豬祭儀，也就是使用約 200斤白米製作豬隻，象徵豐收與敬祖之意。米豬祭結束後，白米分送族人共享，象徵「祖靈賜福、五穀豐登」。儀式口白與敬獻程序維持傳統精神，僅調整內容以符合現行法規。