高雄市大小里整併7公所提出方案 三民、鳳山、鹽埕無共識

高雄市大小里整併預計今年12月25日前須送市府核定，明年7月1日實施。因地方正反意見不一，三民、鳳山及鹽埕尚無共識，鼓山則有龍水里反對，議員何權峰提醒民政局要多傾聽民意。民政局閻青智說，原縣區除鳳山與仁武外，目前沒有規畫方案，原市區主要針對人口最多與最少極端者優先處理。

「高雄市里鄰編組及調整辦法」今年2月修訂，密集式大樓住宅地區每鄰以350戶為原則、不得少於150戶。人口密集地區每鄰以200戶為原則、不得少於50戶。人口分散地區每鄰以70戶為原則、不得少於20戶。

議員何權峰民政部門質詢時關心里鄰整併情況。他指出，目前僅楠梓、左營、鼓山、鹽埕、三民、鳳山、仁武七個公所提出方案，距離要完成法定程序的12月25日只剩2個月，這次是否僅七區重新進行里鄰分配。另外，三民區人口較多的鼎泰里及小里整併是否持續進行。

民政局長閻青智回應，依據里鄰調整辦法，今年12月25日前必須呈報市府核定，明年7月1日正式實施，目前著重範圍在原高雄市區及縣區鳳山、仁武快速發展地區。原縣區幅員廣大、聚落發展有歷史相關因素，暫時沒有積極檢討。

閻青智說，主要針對人口最多與最少的極端里別優先規畫，原縣區除鳳山仁武外，目前沒有新的規畫方案，市區也是聚焦人口極端的萬人里或人口非常稀少的里別。

三民區是高雄人口第二多的行政區，直至今年9月，全區人口為32萬9100人。閻青智分析，三民區指標性大里鼎泰里位在民族路兩側，一邊是舊部落、一邊是河堤社區，發展型態有些差異，有值得討論空間。此外，三民人口有失衡現象，東區人口密集、西區人口減少，已針對西區各里人口逐一檢視，目前不算極端小里，不會有太多變動。