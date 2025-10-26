慶「三太子生」高雄廟會誇張炸整條街鞭炮 網怨：小孩嚇哭發抖

高雄市仁武區某廟宇昨晚提早慶祝「三太子生」，在合法申請的廟會遶境街道誇張鋪滿整條街的紅色鞭炮，如星光紅地毯，點燃鞭炮後，現場頓時如墜五里雲霧，聲響和煙霧讓附近居民抱怨連連，有網友指，家中小孩嚇哭發抖，飯都吃不下。

有網友昨晚在臉書社團{仁武人}※大小事貼出一段廟會放鞭炮的影片，只見在仁武區的八德路京吉公園附近的街道上鋪滿紅色的鞭炮，緊接著有人在最前方點燃鞭炮，火光夾雜煙霧，過程中，街道尾端有年輕女子嚇得快步走過，另有一對年輕媽媽緊牽著小女孩小心翼翼的走過。

整條街被鞭炮煙霧壟罩，不少網友看到影片分享當時情況，有網友忍不住抱怨指「覺得太over了，家裡孩子都嚇死了，發抖的發抖，哭的哭」、「一連串鞭炮聲把小孩吵醒哭鬧」、「很吵，吵到心臟受不了」。

有網友則表示，「八德附近窗戶關錦．．空汙拉滿」、「太誇張了，孩子上網課 連老師聲音都聽不到，連炸10多分，還造成一堆污染」、「聲音大到以為氣爆」；有網友質疑「整條馬路上放鞭炮沒有違法嗎？」。

有網友則抱怨，「住八德路上的住戶很想哭，花大錢買景觀房，結果現在變成廟會第一排搖滾區，現在什麼年代了，放鞭炮可以克制一點嗎，整個路上都濃煙 住戶想哭，貓咪都被嚇到不吃飯 好不容易放個假想在家休息 結果吵到連飯都吃不下」。