慶「三太子生」高雄廟會誇張炸整條街鞭炮 網怨：小孩嚇哭發抖

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高市仁武區某廟宇昨晚在合法申請的廟會遶境街道誇張鋪滿整條街的紅色鞭炮後燃放，年輕媽媽帶小女孩嚇得快步走過。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事
高市仁武區某廟宇昨晚在合法申請的廟會遶境街道誇張鋪滿整條街的紅色鞭炮後燃放，年輕媽媽帶小女孩嚇得快步走過。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事

高雄市仁武區某廟宇昨晚提早慶祝「三太子生」，在合法申請的廟會遶境街道誇張鋪滿整條街的紅色鞭炮，如星光紅地毯，點燃鞭炮後，現場頓時如墜五里雲霧，聲響和煙霧讓附近居民抱怨連連，有網友指，家中小孩嚇哭發抖，飯都吃不下。

有網友昨晚在臉書社團{仁武人}※大小事貼出一段廟會放鞭炮的影片，只見在仁武區的八德路京吉公園附近的街道上鋪滿紅色的鞭炮，緊接著有人在最前方點燃鞭炮，火光夾雜煙霧，過程中，街道尾端有年輕女子嚇得快步走過，另有一對年輕媽媽緊牽著小女孩小心翼翼的走過。

整條街被鞭炮煙霧壟罩，不少網友看到影片分享當時情況，有網友忍不住抱怨指「覺得太over了，家裡孩子都嚇死了，發抖的發抖，哭的哭」、「一連串鞭炮聲把小孩吵醒哭鬧」、「很吵，吵到心臟受不了」。

有網友則表示，「八德附近窗戶關錦．．空汙拉滿」、「太誇張了，孩子上網課 連老師聲音都聽不到，連炸10多分，還造成一堆污染」、「聲音大到以為氣爆」；有網友質疑「整條馬路上放鞭炮沒有違法嗎？」。

有網友則抱怨，「住八德路上的住戶很想哭，花大錢買景觀房，結果現在變成廟會第一排搖滾區，現在什麼年代了，放鞭炮可以克制一點嗎，整個路上都濃煙 住戶想哭，貓咪都被嚇到不吃飯 好不容易放個假想在家休息 結果吵到連飯都吃不下」。

轄區仁武警方指出，該場廟會遶境是合法申請，事前有宣導廟方注意放鞭炮事項；此外，廟方放鞭炮的當下員警也在現場即時通報消防隊到場處置，並告誡勿再有燃放鞭炮情事；另現場有交通違規例如未戴安全帽等情事，會錄影存證予以逕舉。

高市仁武區某廟宇昨晚在合法申請的廟會遶境街道誇張鋪滿整條街的紅色鞭炮後燃放，鞭炮聲和煙霧讓附近居民抱怨連連。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事
高市仁武區某廟宇昨晚在合法申請的廟會遶境街道誇張鋪滿整條街的紅色鞭炮後燃放，鞭炮聲和煙霧讓附近居民抱怨連連。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事
高市仁武區某廟宇昨晚在合法申請的廟會遶境街道誇張鋪滿整條街的紅色鞭炮後燃放，鞭炮聲和煙霧讓附近居民抱怨連連。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事
高市仁武區某廟宇昨晚在合法申請的廟會遶境街道誇張鋪滿整條街的紅色鞭炮後燃放，鞭炮聲和煙霧讓附近居民抱怨連連。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事
高市仁武區某廟宇昨晚在合法申請的廟會遶境街道誇張鋪滿整條街的紅色鞭炮後燃放，鞭炮聲和煙霧讓附近居民抱怨連連。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事
高市仁武區某廟宇昨晚在合法申請的廟會遶境街道誇張鋪滿整條街的紅色鞭炮後燃放，鞭炮聲和煙霧讓附近居民抱怨連連。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事

