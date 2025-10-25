金門金城「後浦搞什麼鬼」群魔亂舞、街頭搞怪 造型掀高潮

「不給糖就搗蛋！」金城鎮公所今晚舉辦熱鬧的萬聖節活動「後浦搞什麼鬼」變裝嘉年華暨踩街遊行，吸引上千名親子共襄盛舉，大家發揮創意精心打扮，以搞鬼迎接西洋萬聖節，街區人潮擠得水洩不通，為後浦的夜晚注入不少歡樂與活力。

今年活動以「小鬼寶藏大冒險」為主題，從下午5點半開放發放糖果袋與集點卡開始，就湧入滿滿人潮。中興路、莒光路到北門街沿線，擠滿盛裝打扮的大小朋友，有人扮成公主、超級英雄，也有人化身殭屍、吸血鬼，還有蟑螂、跟漢堡人，更有民眾惡搞扮成「黑化版麥當勞叔叔」，把小朋友嚇得直喊「媽媽快跑！」。

特別的是，一位高齡96歲的阿嬤在家人攙扶下，也在十六藝文特區門口發糖，笑著說「看到這麼多孩子來要糖，心情都變年輕了！」。

縣議員董森堡也率領團隊到場發糖果，立馬就被小孩給包圍住，大家蜂擁索取糖果，開心表情全寫在臉上，儼然成為「孩子王」。

民眾李小姐表示，自己連3年帶小孩參加，「後浦搞什麼鬼」已成為孩子最期待的節日之一，「今年多了闖關遊戲，還有糖果地圖，整個小鎮都變成尋寶樂園！」另一位民眾則笑說，「今晚全金門的小朋友都跑來金城了，真的超熱鬧的」。

晚會壓軸登場的「創意走秀大賽」更是掀起全場高潮，共有22組隊伍登台競演，從帥氣的「獵魔女團」、萌翻全場的「泡泡瑪特公仔」到氣勢十足的「哪吒」，每組都融合表演動作與角色互動，觀眾掌聲不斷。

不只民眾變裝用心，現場嘉賓也熱情參與～鎮長李誠智化身小丑、代表會主席郭永隆扮成骷髏人，縣府觀光處長許績鑫及多位代表也現身同樂。

李誠智表示，「後浦搞什麼鬼」從最初的小規模活動，如今已成金城秋季最具代表性的盛事之一，「不僅讓孩子感受西洋節慶氣氛，也為老街注入新活力。」他強調，活動結合市集、闖關遊戲與踩街互動，希望打造「親子共玩、商圈共榮」的節慶品牌。