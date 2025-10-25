快訊

爆非洲豬瘟「隱匿物流車去向」？衛生局依法裁罰 嘉里大榮發聲明澄清

聽新聞
0:00 / 0:00

金門金城「後浦搞什麼鬼」群魔亂舞、街頭搞怪 造型掀高潮

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城鎮今晚封街舉行萬聖節活動「後浦搞什麼鬼」變裝嘉年華暨踩街遊行，到處都擠滿了人。記者蔡家蓁/攝影
金城鎮今晚封街舉行萬聖節活動「後浦搞什麼鬼」變裝嘉年華暨踩街遊行，到處都擠滿了人。記者蔡家蓁/攝影

「不給糖就搗蛋！」金城鎮公所今晚舉辦熱鬧的萬聖節活動「後浦搞什麼鬼」變裝嘉年華暨踩街遊行，吸引上千名親子共襄盛舉，大家發揮創意精心打扮，以搞鬼迎接西洋萬聖節，街區人潮擠得水洩不通，為後浦的夜晚注入不少歡樂與活力。

今年活動以「小鬼寶藏大冒險」為主題，從下午5點半開放發放糖果袋與集點卡開始，就湧入滿滿人潮。中興路、莒光路到北門街沿線，擠滿盛裝打扮的大小朋友，有人扮成公主、超級英雄，也有人化身殭屍、吸血鬼，還有蟑螂、跟漢堡人，更有民眾惡搞扮成「黑化版麥當勞叔叔」，把小朋友嚇得直喊「媽媽快跑！」。

特別的是，一位高齡96歲的阿嬤在家人攙扶下，也在十六藝文特區門口發糖，笑著說「看到這麼多孩子來要糖，心情都變年輕了！」。

縣議員董森堡也率領團隊到場發糖果，立馬就被小孩給包圍住，大家蜂擁索取糖果，開心表情全寫在臉上，儼然成為「孩子王」。

民眾李小姐表示，自己連3年帶小孩參加，「後浦搞什麼鬼」已成為孩子最期待的節日之一，「今年多了闖關遊戲，還有糖果地圖，整個小鎮都變成尋寶樂園！」另一位民眾則笑說，「今晚全金門的小朋友都跑來金城了，真的超熱鬧的」。

晚會壓軸登場的「創意走秀大賽」更是掀起全場高潮，共有22組隊伍登台競演，從帥氣的「獵魔女團」、萌翻全場的「泡泡瑪特公仔」到氣勢十足的「哪吒」，每組都融合表演動作與角色互動，觀眾掌聲不斷。

不只民眾變裝用心，現場嘉賓也熱情參與～鎮長李誠智化身小丑、代表會主席郭永隆扮成骷髏人，縣府觀光處長許績鑫及多位代表也現身同樂。

李誠智表示，「後浦搞什麼鬼」從最初的小規模活動，如今已成金城秋季最具代表性的盛事之一，「不僅讓孩子感受西洋節慶氣氛，也為老街注入新活力。」他強調，活動結合市集、闖關遊戲與踩街互動，希望打造「親子共玩、商圈共榮」的節慶品牌。

觀光處長許績鑫也指出，萬聖節活動不僅凝聚社區，更帶動夜間經濟，大家出門玩樂、店家一起布置，整條老街都活了起來。

金城鎮今晚辦「後浦搞什麼鬼」變裝嘉年華暨踩街遊行，有人搞怪裝扮成黑化版的麥當勞叔叔，嚇壞一堆小朋友。記者蔡家蓁/攝影
金城鎮今晚辦「後浦搞什麼鬼」變裝嘉年華暨踩街遊行，有人搞怪裝扮成黑化版的麥當勞叔叔，嚇壞一堆小朋友。記者蔡家蓁/攝影
金城鎮今天晚間封街舉行萬聖節活動「後浦搞什麼鬼」變裝嘉年華暨踩街遊行，到處都擠滿了人。記者蔡家蓁/攝影
金城鎮今天晚間封街舉行萬聖節活動「後浦搞什麼鬼」變裝嘉年華暨踩街遊行，到處都擠滿了人。記者蔡家蓁/攝影
金城鎮今晚辦「後浦搞什麼鬼」變裝嘉年華暨踩街遊行，有人裝扮成「小強」蟑螂，相當有創意。記者蔡家蓁/攝影
金城鎮今晚辦「後浦搞什麼鬼」變裝嘉年華暨踩街遊行，有人裝扮成「小強」蟑螂，相當有創意。記者蔡家蓁/攝影
金城鎮今晚辦萬聖節活動「後浦搞什麼鬼」變裝嘉年華暨踩街遊行，議員董森堡也率團隊到場發放糖果，大受小朋友歡迎。記者蔡家蓁/攝影
金城鎮今晚辦萬聖節活動「後浦搞什麼鬼」變裝嘉年華暨踩街遊行，議員董森堡也率團隊到場發放糖果，大受小朋友歡迎。記者蔡家蓁/攝影
金城鎮今晚封街舉行萬聖節活動「後浦搞什麼鬼」變裝嘉年華暨踩街遊行，鎮長李誠智、鎮代會主席郭永隆等人主持開幕。記者蔡家蓁/攝影
金城鎮今晚封街舉行萬聖節活動「後浦搞什麼鬼」變裝嘉年華暨踩街遊行，鎮長李誠智、鎮代會主席郭永隆等人主持開幕。記者蔡家蓁/攝影
金城鎮今晚舉行萬聖節活動「後浦搞什麼鬼」變裝嘉年華，高齡96歲的阿嬤也坐輪椅到藝文特區門口發糖果。記者蔡家蓁/攝影
金城鎮今晚舉行萬聖節活動「後浦搞什麼鬼」變裝嘉年華，高齡96歲的阿嬤也坐輪椅到藝文特區門口發糖果。記者蔡家蓁/攝影

糖果 朋友 萬聖節

延伸閱讀

老街錢潮不若以往商圈拚自救 退稅、導購、走秀、吟詩樣樣來

新北老街如骨牌走入寒冬？這老街被點名插管治療中

金門消防添「光」助攻 舒研光技承諾明年加碼再捐新設備

少子化下金門規畫25億建新校舍、體育館 議員輪番砲轟

相關新聞

金門太武山朝山祈福 120位信眾「3步一拜」朝山修心養性

金門太武山海印寺今日上午舉行朝山祈福活動，吸引約120名來自各地的民眾與修行者參與，在清幽山林間虔誠禮佛，場面莊嚴肅穆，...

金門金城「後浦搞什麼鬼」群魔亂舞、街頭搞怪 造型掀高潮

「不給糖就搗蛋！」金城鎮公所今晚舉辦熱鬧的萬聖節活動「後浦搞什麼鬼」變裝嘉年華暨踩街遊行，吸引上千名親子共襄盛舉，大家發...

黑膠唱片重現故事、文創小煤車 基隆11組創生團體展創意

基隆市府今起到明天在城際轉運站大頂棚舉辦地方創生成果展，11組地方創生團隊共同策展，從飲食文化、港都歷史到青年創意。有8...

台金城隍廟合捐1300萬化學消防車 強化金門消防能量

台北市台灣省城隍廟今日舉行「城隍祀典大三獻禮祭典」，並宣布捐贈金門縣消防局一輛化學消防車，協助強化離島消防與救災能量。金...

昔日軍營變身觀光新據點 金門「賈村戰技體驗場」開幕登場

金門縣金寧鄉中山紀念林「賈村戰技體驗場」今天下午開幕，這座前身為國軍「盤山訓練場」的營區，經金門國家公園管理處修復與標租...

大人小孩都滑倒！高雄星光水岸公園戲水區意外頻傳 將加設防滑地墊

高雄星光水岸公園昨起試營運，吸引大批親子前往戲水，不過開放首日便傳出多起民眾滑倒意外，網友在社群平台反映，進入水池區的斜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。