快訊

爆非洲豬瘟「隱匿物流車去向」？衛生局依法裁罰 嘉里大榮發聲明澄清

聽新聞
0:00 / 0:00

黑膠唱片重現故事、文創小煤車 基隆11組創生團體展創意

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府今起到明天在城際轉運站大頂棚舉辦地方創生成果展。圖／基隆市政府提供
基隆市府今起到明天在城際轉運站大頂棚舉辦地方創生成果展。圖／基隆市政府提供

基隆市府今起到明天在城際轉運站大頂棚舉辦地方創生成果展，11組地方創生團隊共同策展，從飲食文化、港都歷史到青年創意。有8位音樂人以黑膠唱片集結在地故事重現音樂、小煤礦車變文創品等，都展現不同的創生能量。

此次由11組地方創生團隊共同策展，規畫三大主題展區「Holy 媽組」、「港町四韻」及「趣街仔·港都放送棧」，從飲食文化、港都歷史到青年創意，呈現基隆豐富的在地故事與創新能量。

「Holy 媽組」展現港都飲食文化與永續飲食行動、「港町四韻」聚焦漁業與山城再生、「趣街仔·港都放送棧」則結合藝術、教育與遊戲體驗，重新認識港都生活風景。

市府產業發展處長蔡馥嚀表示，今年成果展以「潮五感」為主題，結合飲食、產業、文化與創意展演，展現基隆多元的創生活力與城市韌性。

市長謝國樑說，邀請市民朋友走入港都街區、體驗城市創生新風貌。地方創生不僅是成果的展現，更是公私協力、社群共創的過程，讓城市發展與地方特色共榮共生。

更多活動詳情請搜尋「潮嚮．山海基隆」臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/ilovekeelung/

小煤礦車變文創等，展現創生能量。圖／基隆市政府提供
小煤礦車變文創等，展現創生能量。圖／基隆市政府提供
有黑膠唱片重現音樂故事，展現創生能量圖／基隆市政府提供
有黑膠唱片重現音樂故事，展現創生能量圖／基隆市政府提供
基隆市府今起到明天在城際轉運站大頂棚舉辦地方創生成果展。圖／基隆市政府提供
基隆市府今起到明天在城際轉運站大頂棚舉辦地方創生成果展。圖／基隆市政府提供
基隆市府今起到明天在城際轉運站大頂棚舉辦地方創生成果展。圖／基隆市政府提供
基隆市府今起到明天在城際轉運站大頂棚舉辦地方創生成果展。圖／基隆市政府提供

基隆

延伸閱讀

基隆眷村文化節重現懷舊時光 從滷味、餡餅到點心明還有1天

同台慶生司儀喊錯議長為市長 謝國樑、童子瑋互動微妙

基隆獲環境力特別傑出獎 謝國樑：推動環境永續與綠能轉型

北北基桃21日是否停班課 謝國樑：晚間8時宣布

相關新聞

金門太武山朝山祈福 120位信眾「3步一拜」朝山修心養性

金門太武山海印寺今日上午舉行朝山祈福活動，吸引約120名來自各地的民眾與修行者參與，在清幽山林間虔誠禮佛，場面莊嚴肅穆，...

金門金城「後浦搞什麼鬼」群魔亂舞、街頭搞怪 造型掀高潮

「不給糖就搗蛋！」金城鎮公所今晚舉辦熱鬧的萬聖節活動「後浦搞什麼鬼」變裝嘉年華暨踩街遊行，吸引上千名親子共襄盛舉，大家發...

黑膠唱片重現故事、文創小煤車 基隆11組創生團體展創意

基隆市府今起到明天在城際轉運站大頂棚舉辦地方創生成果展，11組地方創生團隊共同策展，從飲食文化、港都歷史到青年創意。有8...

台金城隍廟合捐1300萬化學消防車 強化金門消防能量

台北市台灣省城隍廟今日舉行「城隍祀典大三獻禮祭典」，並宣布捐贈金門縣消防局一輛化學消防車，協助強化離島消防與救災能量。金...

昔日軍營變身觀光新據點 金門「賈村戰技體驗場」開幕登場

金門縣金寧鄉中山紀念林「賈村戰技體驗場」今天下午開幕，這座前身為國軍「盤山訓練場」的營區，經金門國家公園管理處修復與標租...

大人小孩都滑倒！高雄星光水岸公園戲水區意外頻傳 將加設防滑地墊

高雄星光水岸公園昨起試營運，吸引大批親子前往戲水，不過開放首日便傳出多起民眾滑倒意外，網友在社群平台反映，進入水池區的斜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。