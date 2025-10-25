黑膠唱片重現故事、文創小煤車 基隆11組創生團體展創意

基隆市府今起到明天在城際轉運站大頂棚舉辦地方創生成果展，11組地方創生團隊共同策展，從飲食文化、港都歷史到青年創意。有8位音樂人以黑膠唱片集結在地故事重現音樂、小煤礦車變文創品等，都展現不同的創生能量。

此次由11組地方創生團隊共同策展，規畫三大主題展區「Holy 媽組」、「港町四韻」及「趣街仔·港都放送棧」，從飲食文化、港都歷史到青年創意，呈現基隆豐富的在地故事與創新能量。

「Holy 媽組」展現港都飲食文化與永續飲食行動、「港町四韻」聚焦漁業與山城再生、「趣街仔·港都放送棧」則結合藝術、教育與遊戲體驗，重新認識港都生活風景。

市府產業發展處長蔡馥嚀表示，今年成果展以「潮五感」為主題，結合飲食、產業、文化與創意展演，展現基隆多元的創生活力與城市韌性。

市長謝國樑說，邀請市民朋友走入港都街區、體驗城市創生新風貌。地方創生不僅是成果的展現，更是公私協力、社群共創的過程，讓城市發展與地方特色共榮共生。