快訊

爆非洲豬瘟「隱匿物流車去向」？衛生局依法裁罰 嘉里大榮發聲明澄清

屏東古樓送祖靈祭典 險失傳祭歌響徹部落

中央社／ 屏東縣25日電
屏東縣來義鄉古樓部落目前正在舉行排灣族重要的送祖靈祭典（pusau），25日為正祭第5天，族人逐戶唱祭歌，耆老趙雙好（前排右3）領唱。中央社
屏東縣來義鄉古樓部落目前正在舉行排灣族重要的送祖靈祭典（pusau），25日為正祭第5天，族人逐戶唱祭歌，耆老趙雙好（前排右3）領唱。中央社

屏東縣來義鄉古樓部落正舉行送祖靈祭典，今天正祭第5天送善靈、勇士收貢品。族人逐戶吟唱收奉獻之歌，一度面臨失傳的祭歌再度響徹部落，讓耆老相當欣慰。

來義鄉古樓部落正舉行排灣族文化中重要的送祖靈祭典（pusau），今天正祭第5天，族人下午送善靈，象徵將過去這年離世族人與祖靈送回大武山；並逐戶唱祭歌收奉獻，跳圍舞或勇士舞祝福；家戶則準備農作物、酒等貢品，以示對投入祭典族人感謝。

吉羅夫敢文教協會理事長羅鳳萍告訴中央社記者，古樓部落是少數會唱收奉獻之歌（kiqavai）的部落，有些部落收奉獻時還唱現代流行歌。古樓部落幸有耆老柳天壽，趕在1名耆老喪失說話能力前學會唱這首歌，並與另名耆老趙雙好，一同開課教授。

羅鳳萍說，人神盟約祭（maljeveq）祭歌只有在迎祖靈至送祖靈1年期間可唱，其中kiqavai這首歌在逐戶收奉獻時，歌詞隨每戶情境調整，須對族語有相當掌握，因此傳承挑戰特別大。為讓年輕人趕在祭典前學會，協會攜手在地耆老，在今年7月起為期2個月，每週教唱2小時，讓送祖靈祭得以圓滿。

羅鳳萍指出，相較於上屆祭典，年輕人很快就進入狀況，讓耆老感到欣慰。年輕人進步看得見，耆老也期望，未來年輕人可以進步到祭儀流程了然於心，時間到自然行動，不仰賴廣播動作。

吉羅夫敢文教協會表示，人神盟約祭是現世子孫與祖神靈得以重逢相聚的重要日子，此期間長達1整年，每5年循環1次。送祖靈祭典為人神盟約祭之中最後1個環節，代表自去年10月迎接至人間、與古樓族人相聚1年的祖靈將全數回歸，等待下次祭典團聚。

族人 年輕人 屏東縣

延伸閱讀

台金城隍廟合捐1300萬化學消防車 強化金門消防能量

影／光耀門楣的高光時刻！苗栗文昌祠今開中門祭聖 30名士子獲殊榮

西拉雅族東山吉貝耍夜祭 米糕豬取代全豬敬獻「阿立母」

史無前例！非洲豬瘟禁令衝擊吉貝耍夜祭 府城「米糕豬」敬獻阿立母

相關新聞

金門太武山朝山祈福 120位信眾「3步一拜」朝山修心養性

金門太武山海印寺今日上午舉行朝山祈福活動，吸引約120名來自各地的民眾與修行者參與，在清幽山林間虔誠禮佛，場面莊嚴肅穆，...

金門金城「後浦搞什麼鬼」群魔亂舞、街頭搞怪 造型掀高潮

「不給糖就搗蛋！」金城鎮公所今晚舉辦熱鬧的萬聖節活動「後浦搞什麼鬼」變裝嘉年華暨踩街遊行，吸引上千名親子共襄盛舉，大家發...

黑膠唱片重現故事、文創小煤車 基隆11組創生團體展創意

基隆市府今起到明天在城際轉運站大頂棚舉辦地方創生成果展，11組地方創生團隊共同策展，從飲食文化、港都歷史到青年創意。有8...

台金城隍廟合捐1300萬化學消防車 強化金門消防能量

台北市台灣省城隍廟今日舉行「城隍祀典大三獻禮祭典」，並宣布捐贈金門縣消防局一輛化學消防車，協助強化離島消防與救災能量。金...

昔日軍營變身觀光新據點 金門「賈村戰技體驗場」開幕登場

金門縣金寧鄉中山紀念林「賈村戰技體驗場」今天下午開幕，這座前身為國軍「盤山訓練場」的營區，經金門國家公園管理處修復與標租...

大人小孩都滑倒！高雄星光水岸公園戲水區意外頻傳 將加設防滑地墊

高雄星光水岸公園昨起試營運，吸引大批親子前往戲水，不過開放首日便傳出多起民眾滑倒意外，網友在社群平台反映，進入水池區的斜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。