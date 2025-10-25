屏東古樓送祖靈祭典 險失傳祭歌響徹部落

屏東縣來義鄉古樓部落正舉行送祖靈祭典，今天正祭第5天送善靈、勇士收貢品。族人逐戶吟唱收奉獻之歌，一度面臨失傳的祭歌再度響徹部落，讓耆老相當欣慰。

來義鄉古樓部落正舉行排灣族文化中重要的送祖靈祭典（pusau），今天正祭第5天，族人下午送善靈，象徵將過去這年離世族人與祖靈送回大武山；並逐戶唱祭歌收奉獻，跳圍舞或勇士舞祝福；家戶則準備農作物、酒等貢品，以示對投入祭典族人感謝。

吉羅夫敢文教協會理事長羅鳳萍告訴中央社記者，古樓部落是少數會唱收奉獻之歌（kiqavai）的部落，有些部落收奉獻時還唱現代流行歌。古樓部落幸有耆老柳天壽，趕在1名耆老喪失說話能力前學會唱這首歌，並與另名耆老趙雙好，一同開課教授。

羅鳳萍說，人神盟約祭（maljeveq）祭歌只有在迎祖靈至送祖靈1年期間可唱，其中kiqavai這首歌在逐戶收奉獻時，歌詞隨每戶情境調整，須對族語有相當掌握，因此傳承挑戰特別大。為讓年輕人趕在祭典前學會，協會攜手在地耆老，在今年7月起為期2個月，每週教唱2小時，讓送祖靈祭得以圓滿。

羅鳳萍指出，相較於上屆祭典，年輕人很快就進入狀況，讓耆老感到欣慰。年輕人進步看得見，耆老也期望，未來年輕人可以進步到祭儀流程了然於心，時間到自然行動，不仰賴廣播動作。

吉羅夫敢文教協會表示，人神盟約祭是現世子孫與祖神靈得以重逢相聚的重要日子，此期間長達1整年，每5年循環1次。送祖靈祭典為人神盟約祭之中最後1個環節，代表自去年10月迎接至人間、與古樓族人相聚1年的祖靈將全數回歸，等待下次祭典團聚。