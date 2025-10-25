快訊

台金城隍廟合捐1300萬化學消防車 強化金門消防能量

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台北市台灣省城隍廟今日舉行「城隍祀典大三獻禮祭典」，並宣布捐贈金門縣消防局一輛化學消防車，金門縣政府秘書長張瑞心跨海出席祭典，致贈感謝狀，感謝廟方以善舉守護鄉親安全。圖／金門縣消防局提供
台北市台灣省城隍廟今日舉行「城隍祀典大三獻禮祭典」，並宣布捐贈金門縣消防局一輛化學消防車，協助強化離島消防與救災能量。金門縣政府秘書長張瑞心代表縣長陳福海跨海出席祭典，致贈感謝狀，感謝廟方以善舉守護鄉親安全。

張瑞心指出，救災資源與品質一直是離島積極強化的重點項目，但政府資源有限，民間力量無窮；這次台灣省城隍廟與金門浯島城隍廟共襄盛舉，以實際行動捐助救災設備經費，展現宗教界的大愛精神，令人敬佩。

據了解，這輛化學消防車總價值達新台幣1300萬元，其中800萬元由兩地城隍廟合力捐贈，台灣省城隍廟捐贈600萬元、金門浯島城隍廟捐贈200萬元。金門縣消防局局長呂英華、義消總隊總隊長顏章團、副局長陳國瑋、科長陳金城等消防局主官管，與浯島城隍廟主委楊耀芸與總幹事張克全也到場觀禮，共同見證這項跨海善舉。

金門縣消防局長呂英華表示，這輛新型化學消防車將大幅提升金門的救災能力，特別是在危險化學物質或燃料火災等高風險情境中，能提供更全面的保障，他也率局內主官於祭典中向城隍爺上香、獻酒、獻花與獻金帛，祈求風調雨順、國泰民安。

呂英華強調，消防局將妥善運用這輛新車，發揮最大效益，持續精進救災裝備與訓練，以具體行動回應民間善心的支持。他說，「這不僅是一份捐贈，更是一份責任與祝福，我們會讓每一分善意轉化為守護生命的力量。」

台北市台灣省城隍廟今日舉行「城隍祀典大三獻禮祭典」，典禮莊嚴隆重，金門縣政府秘書長張瑞心也率領消防局主官管等人一起上香祈福。圖／金門縣消防局提供
台北市台灣省城隍廟今日舉行「城隍祀典大三獻禮祭典」，典禮莊嚴隆重，金門縣政府秘書長張瑞心也率領消防局主官管等人一起上香祈福。圖／金門縣消防局提供

