昔日軍營變身觀光新據點 金門「賈村戰技體驗場」開幕登場

金門縣金寧鄉中山紀念林「賈村戰技體驗場」今天下午開幕，這座前身為國軍「盤山訓練場」的營區，經金門國家公園管理處修復與標租後，搖身一變成為兼具軍事體驗、生存遊戲與美食休憩的複合式觀光場域，為金門注入全新的戰地旅遊活力。

賈村戰技體驗場前稱「盤山訓練場」，曾為國軍駐地訓練重地，仿越共村建立，作為城鎮巷弄戰鬥與野外戰技演練之用，也曾提供自衛隊進行課程訓練。營區內建有多棟模擬建築、掩體、壕溝及地道，宛如立體戰場。金管處於2025年完成整修，重現國軍訓練場地風貌，期能強化國防教育、深化戰地文化探索。

包括金管處秘書蔡立安、金湖鎮長陳文顧、縣府觀光處科長江士豪、金門大學運休系主任蔡佈曦等人皆到場祝賀；蔡立安表示，該處投入4千多萬元進行活化工程，面積約1.2公頃，相當適合生存遊戲與體驗活動，希望軍事文化能動起來，讓保存與觀光並行，透過民間經營導入新創能量，讓舊營區煥發新生命。

營運單位大哉實業公司執行長簡瑞鴻指出，體驗場目前營業時間為上午10點至下午6點，11月起將延長至晚間10點，並推出夜間軍事體驗，讓遊客在星空下感受戰地氛圍。場內設有射擊體驗、團體生存遊戲及美食餐飲，並開放場地租借，期望成為金門居民與旅客新的休憩據點。

簡瑞鴻說，未來也將串聯湖南高地、光華園文創園區與心戰資料館等場域，打造「金湖戰技文化走廊」，形成整體體驗區域，帶動周邊觀光發展。

「以前這裡是不能靠近的地方，現在能自由參觀、體驗，很特別。」住在附近的王先生說，看到老營區變身觀光景點，「有一種時代轉變的感覺，也讓年輕一代更了解金門的軍事歷史」。也有民眾認為，新場域開放後可吸引遊客停留，「不只活化軍事文化，也能帶動地方商機，一舉兩得」。