昔日軍營變身觀光新據點 金門「賈村戰技體驗場」開幕登場
金門縣金寧鄉中山紀念林「賈村戰技體驗場」今天下午開幕，這座前身為國軍「盤山訓練場」的營區，經金門國家公園管理處修復與標租後，搖身一變成為兼具軍事體驗、生存遊戲與美食休憩的複合式觀光場域，為金門注入全新的戰地旅遊活力。
賈村戰技體驗場前稱「盤山訓練場」，曾為國軍駐地訓練重地，仿越共村建立，作為城鎮巷弄戰鬥與野外戰技演練之用，也曾提供自衛隊進行課程訓練。營區內建有多棟模擬建築、掩體、壕溝及地道，宛如立體戰場。金管處於2025年完成整修，重現國軍訓練場地風貌，期能強化國防教育、深化戰地文化探索。
包括金管處秘書蔡立安、金湖鎮長陳文顧、縣府觀光處科長江士豪、金門大學運休系主任蔡佈曦等人皆到場祝賀；蔡立安表示，該處投入4千多萬元進行活化工程，面積約1.2公頃，相當適合生存遊戲與體驗活動，希望軍事文化能動起來，讓保存與觀光並行，透過民間經營導入新創能量，讓舊營區煥發新生命。
營運單位大哉實業公司執行長簡瑞鴻指出，體驗場目前營業時間為上午10點至下午6點，11月起將延長至晚間10點，並推出夜間軍事體驗，讓遊客在星空下感受戰地氛圍。場內設有射擊體驗、團體生存遊戲及美食餐飲，並開放場地租借，期望成為金門居民與旅客新的休憩據點。
簡瑞鴻說，未來也將串聯湖南高地、光華園文創園區與心戰資料館等場域，打造「金湖戰技文化走廊」，形成整體體驗區域，帶動周邊觀光發展。
「以前這裡是不能靠近的地方，現在能自由參觀、體驗，很特別。」住在附近的王先生說，看到老營區變身觀光景點，「有一種時代轉變的感覺，也讓年輕一代更了解金門的軍事歷史」。也有民眾認為，新場域開放後可吸引遊客停留，「不只活化軍事文化，也能帶動地方商機，一舉兩得」。
蔡立安強調，金管處將持續盤點軍事據點，讓靜態展示轉為動態體驗；賈村是第一個成功案例，我們希望未來更多據點能引入民間經營，讓保存與活化兼顧，軍事文化成為金門觀光的新引擎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言