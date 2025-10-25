金門太武山朝山祈福 120位信眾「3步一拜」朝山修心養性

金門太武山海印寺今日上午舉行朝山祈福活動，吸引約120名來自各地的民眾與修行者參與，在清幽山林間虔誠禮佛，場面莊嚴肅穆，信眾於早上7點半在金沙鎮屏東活動中心集合，8點出發，由海印寺道順、清安與清德三位法師帶領，全程「三步一拜」朝向海印寺主殿，步步誠心，歷時約2個多小時完成。

海印寺住持性海法師表示，海印寺曾於民國99年舉辦過籌建整修朝山活動，今年2月再次舉行時即吸引逾80位信眾參與，這次應眾人期待再度舉辦，「很多信眾說上次沒能參加覺得很可惜，希望再辦一場，我們從善如流。」性海法師說，朝山是修行的一部分，希望大眾藉由禮佛，放下我慢、學習謙卑，從中與佛菩薩感應道交，讓福慧增長、諸事吉祥。

今天一早天氣晴朗、微風拂面，參與者沿著屏東活動中心入山口依序膜拜，隨著引磬聲前行，為了方便民眾跪拜，法師也要求大家不要穿上海青，以輕便衣著進行禮拜，更顯自然與自在。清安法師表示，「希望大家以真心禮佛，而不是形式。」完成後，每位信眾還領有一份「拜山回向疏文」，可將功德回向給家人、朋友或自己，象徵願力與慈悲的延伸。

據了解，此次朝山者的年齡從8歲到84歲不等，有家庭扶老攜幼同行，也有長者堅持從頭拜到尾。民眾蔡小姐說，「這次天氣很好，拜山過程心裡特別平靜，覺得整個人被洗滌過。」來自金湖的陳先生則表示，雖然山路蜿蜒，但三步一拜的節奏讓人專注於當下，「每一步都像在面對自己，真實又感動。」

隊伍於上午10點抵達海印寺觀音殿，香煙裊裊、鐘鼓悠揚，氣氛祥和。法師帶領眾人誦經祈福，並進行回向儀式，願以此功德祈願世界安寧、國泰民安。縣議員暨海印寺志工團長周子傑、金門縣府綜合發展處長魏志成、金湖戶政所長黃聿標等地方人士皆全程參與，共同見證這場心靈盛會。