金門太武山朝山祈福 120位信眾「3步一拜」朝山修心養性
金門太武山海印寺今日上午舉行朝山祈福活動，吸引約120名來自各地的民眾與修行者參與，在清幽山林間虔誠禮佛，場面莊嚴肅穆，信眾於早上7點半在金沙鎮屏東活動中心集合，8點出發，由海印寺道順、清安與清德三位法師帶領，全程「三步一拜」朝向海印寺主殿，步步誠心，歷時約2個多小時完成。
海印寺住持性海法師表示，海印寺曾於民國99年舉辦過籌建整修朝山活動，今年2月再次舉行時即吸引逾80位信眾參與，這次應眾人期待再度舉辦，「很多信眾說上次沒能參加覺得很可惜，希望再辦一場，我們從善如流。」性海法師說，朝山是修行的一部分，希望大眾藉由禮佛，放下我慢、學習謙卑，從中與佛菩薩感應道交，讓福慧增長、諸事吉祥。
今天一早天氣晴朗、微風拂面，參與者沿著屏東活動中心入山口依序膜拜，隨著引磬聲前行，為了方便民眾跪拜，法師也要求大家不要穿上海青，以輕便衣著進行禮拜，更顯自然與自在。清安法師表示，「希望大家以真心禮佛，而不是形式。」完成後，每位信眾還領有一份「拜山回向疏文」，可將功德回向給家人、朋友或自己，象徵願力與慈悲的延伸。
據了解，此次朝山者的年齡從8歲到84歲不等，有家庭扶老攜幼同行，也有長者堅持從頭拜到尾。民眾蔡小姐說，「這次天氣很好，拜山過程心裡特別平靜，覺得整個人被洗滌過。」來自金湖的陳先生則表示，雖然山路蜿蜒，但三步一拜的節奏讓人專注於當下，「每一步都像在面對自己，真實又感動。」
隊伍於上午10點抵達海印寺觀音殿，香煙裊裊、鐘鼓悠揚，氣氛祥和。法師帶領眾人誦經祈福，並進行回向儀式，願以此功德祈願世界安寧、國泰民安。縣議員暨海印寺志工團長周子傑、金門縣府綜合發展處長魏志成、金湖戶政所長黃聿標等地方人士皆全程參與，共同見證這場心靈盛會。
周子傑表示，志工團這次全力協助活動圓滿，志工們分工協調、沿途服務，雖然辛苦但內心充實，這不只是一次活動，更是一場修行，大家在服務的過程中，也學習放下與感恩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言