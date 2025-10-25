快訊

確定檢出非洲豬瘟！將通報世界動物衛生組織WOAH、暫停豬肉出口

近10年首例！國5離奇出現獼猴屍體 駕駛疑看猴釀連環車禍

68歲男砸百萬買小木屋搬鄉下 才三年退休金大縮水「被迫打工度日」

聽新聞
0:00 / 0:00

大人小孩都滑倒！高雄星光水岸公園戲水區意外頻傳 將加設防滑地墊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄星光水岸公園昨起試營運，開放首日吸引大批親子前往戲水，戲水區頻傳滑倒意外。記者郭韋綺／翻攝
高雄星光水岸公園昨起試營運，開放首日吸引大批親子前往戲水，戲水區頻傳滑倒意外。記者郭韋綺／翻攝

高雄星光水岸公園昨起試營運，吸引大批親子前往戲水，不過開放首日便傳出多起民眾滑倒意外，網友在社群平台反映，進入水池區的斜坡坡度過大，有大人、小孩一起摔倒的情況，引發安全疑慮。公園處回應，將加設防滑地墊改善，也會持續宣導避免在水池區奔跑。

高雄展覽館旁的星光水岸公園是高雄新開幕水上樂園，有網友在Threads發文表示，這裡設施很多很新穎、小孩都玩瘋了，但來玩真的要小心，入水池的斜坡很滑，一路上看到好多人滑倒，有小朋友滑倒直接撞擊後腦勺，真的很危險。

貼文一出，釣出苦主留言「昨天第一波去玩就摔了」、「真的超滑，一堆人摔在一起」、「大人也會滑倒」、「應該整個斜坡都貼止滑墊」；還有網友直言「上油漆不滑才有鬼」質疑施工品質未達安全標準。

有人建議政府單位應先改善再開放，加強安全管理與場地檢測，盡速在斜坡增設止滑設施，避免成為「水上滑倒樂園」，甚至標註市長、立委、局處首長帳號，希望相關單位重視問題。

對此，高市府公園處回應指出，星光水岸公園戲水區地坪已加設防滑地墊改善，現場管理人員也持續提醒遊客，應避免在水池區奔跑或追逐，前往水池區注意腳步，並遵守現場管理人員指示，以防發生滑倒意外。

公園處表示，試營運期間將持續觀察民眾使用狀況，並在整體檢視後進一步優化設施。

高雄星光水岸公園昨起試營運，開放首日吸引大批親子前往戲水，戲水區頻傳滑倒意外。記者郭韋綺／翻攝
高雄星光水岸公園昨起試營運，開放首日吸引大批親子前往戲水，戲水區頻傳滑倒意外。記者郭韋綺／翻攝
高雄星光水岸公園昨起試營運，開放首日吸引大批親子前往戲水，戲水區頻傳滑倒意外。記者郭韋綺／翻攝
高雄星光水岸公園昨起試營運，開放首日吸引大批親子前往戲水，戲水區頻傳滑倒意外。記者郭韋綺／翻攝
高雄星光水岸公園昨起試營運，開放首日吸引大批親子前往戲水，戲水區頻傳滑倒意外。記者郭韋綺／翻攝
高雄星光水岸公園昨起試營運，開放首日吸引大批親子前往戲水，戲水區頻傳滑倒意外。記者郭韋綺／翻攝

小孩 高雄市

延伸閱讀

助膀胱陰道廔管患者復原 高雄四季台安成果登國際

被指標語諷柯文哲 柯志恩：也可說跟柯建銘不一樣

國民黨定於一尊、民進黨初選未定 高雄綠委：拖久對內部影響愈大

柯志恩掛出首面看板展現起手式 綠營四選將紛反擊

相關新聞

大人小孩都滑倒！高雄星光水岸公園戲水區意外頻傳 將加設防滑地墊

高雄星光水岸公園昨起試營運，吸引大批親子前往戲水，不過開放首日便傳出多起民眾滑倒意外，網友在社群平台反映，進入水池區的斜...

陳其邁重陽聯歡會上大虧許智傑「秀逗」 原因曝

高雄市長陳其邁今天出席新興區重陽敬老活動，市長獎原本送出3台55吋電視，他不只加送3台，還加碼送出5個3000元紅包，現...

金門文化園區變身美食亮點 金獅苑以義式蔬食翻轉金門味

昔日被稱為「蚊子館」的金門文化園區，近年在縣文化局長陳榮昌、文管所長盧根陣的推動下，迎來嶄新風貌，「金獅苑蔬食餐廳」正式...

恆春非法民宿驚傳男性騷女房客 交旅處：重罰並勒令歇業

屏東縣恆春鎮一間非法民宿老闆王男涉嫌趁女房客熟睡時，潛入房間性騷擾，其中一名女房客嚇壞了，3人連忙離開民宿，趕到距離10...

每坪飆升至3字頭！科技產業帶動轉型 高雄仁武區房價大漲

高雄仁武區受台積電楠梓產業園區、仁武產業園區及國道7號等建設利多支撐，移入人口增多，帶動龐大的購屋與租屋剛性需求，也推升...

高雄仁武人口逾10萬 停車需求暴增！新建案規畫不足挨批

高雄仁武人口突破10萬、建案林立，但都市計畫未同步調整，導致主幹道狹窄、停車需求暴增。議員批新建案車位規畫不足，造成停車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。