大人小孩都滑倒！高雄星光水岸公園戲水區意外頻傳 將加設防滑地墊

高雄星光水岸公園昨起試營運，吸引大批親子前往戲水，不過開放首日便傳出多起民眾滑倒意外，網友在社群平台反映，進入水池區的斜坡坡度過大，有大人、小孩一起摔倒的情況，引發安全疑慮。公園處回應，將加設防滑地墊改善，也會持續宣導避免在水池區奔跑。

高雄展覽館旁的星光水岸公園是高雄新開幕水上樂園，有網友在Threads發文表示，這裡設施很多很新穎、小孩都玩瘋了，但來玩真的要小心，入水池的斜坡很滑，一路上看到好多人滑倒，有小朋友滑倒直接撞擊後腦勺，真的很危險。

貼文一出，釣出苦主留言「昨天第一波去玩就摔了」、「真的超滑，一堆人摔在一起」、「大人也會滑倒」、「應該整個斜坡都貼止滑墊」；還有網友直言「上油漆不滑才有鬼」質疑施工品質未達安全標準。

有人建議政府單位應先改善再開放，加強安全管理與場地檢測，盡速在斜坡增設止滑設施，避免成為「水上滑倒樂園」，甚至標註市長、立委、局處首長帳號，希望相關單位重視問題。

對此，高市府公園處回應指出，星光水岸公園戲水區地坪已加設防滑地墊改善，現場管理人員也持續提醒遊客，應避免在水池區奔跑或追逐，前往水池區注意腳步，並遵守現場管理人員指示，以防發生滑倒意外。