陳其邁重陽聯歡會上大虧許智傑「秀逗」 原因曝

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天出席新興區重陽敬老活動，市長獎原本送出3台55吋電視，他不只加送3台，還加碼送出5個3000元紅包。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今天出席新興區重陽敬老活動，市長獎原本送出3台55吋電視，他不只加送3台，還加碼送出5個3000元紅包，現場樂歪，其中立委許智傑幫抽市長獎時竟喊成抽中腳踏車，陳其邁當場虧許「阿答嘛（頭殼）秀逗」，逗得台下長者哈哈大笑。

陳其邁今早到雄商參加新興區重陽敬老活動，有意參選下屆高雄市長的4名立委許智傑、邱議瑩、賴瑞隆和林岱樺等也到場同樂，場外各自人馬沿路分送扇子、面紙等競選小物，並對參加聯歡活動的長者噓寒問暖同時拜票。

老人家除兌換大小紀念品，最期待的莫過於抽獎，其中「市長獎」送出3台55吋電視，市長陳其邁特別請在場立委及議員上台幫忙抽，抽完3台電視機，又加碼送3台及5個大紅包，一波波高潮，樂得台下長者高喊「市長，我愛你」。

陳其邁打趣地說，今年他已經60歲，5年後他也要坐在下台抽市長獎。抽獎時段，他巧妙請台下有意參選下屆市長的黨籍立委上台，調侃許智傑臉最黑，指人家是「BLACK PINK」，許是BLACK，沒「PINK」（品），酸賴瑞隆最胖，搞笑功力逗得長輩們哈哈笑。

陳其邁說，今年除重陽敬老禮金，高市敬老卡點數也加碼，可用於運動中心，也可免費搭乘公車、輕軌、渡輪等大眾運輸，長輩可多加利用。另市府已建置570餘處社區關懷據點、578處C級巷弄長照站、146處日照中心，但鼓勵長輩多運動，高雄果嶺自然公園，是適合運動的好地方。

