金門文化園區變身美食亮點 金獅苑以義式蔬食翻轉金門味

昔日被稱為「蚊子館」的金門文化園區，近年在縣文化局長陳榮昌、文管所長盧根陣的推動下，迎來嶄新風貌，「金獅苑蔬食餐廳」正式進駐園區，不僅為偏遠的東半島注入人潮，也讓文化園區從靜態展示走向結合美學與味蕾的多元空間。

盧根陣表示，希望讓用餐成為一場人與土地、文化與時間的對話；以食為道，以藝入心，讓遊客來到文化園區，也把這座餐廳當做必來的其中一站。

「金獅苑蔬食餐廳」昨日舉行開幕儀式，由金蓮淨苑滿慈法師主持祈福，現場氣氛溫馨。盧根陣表示，金獅苑結合金門歷史文脈、風土與信仰能量，讓用餐成為「人與土地、文化與時間的對話」。他說，希望以食為道、以藝入心，讓旅客來文化園區，也把這裡當成「必訪的一站」。

此次能成功引入餐飲團隊，背後重要推手是台北城市科技大學教育推廣中心主任周景堯。他表示，過去許多業者因地緣、人流卻步，在學校協助下，邀得其學生、世界年輕廚師菁英賽台灣區冠軍簡于傑擔任總廚。簡主廚曾籌辦賴清德總統與副總統蕭美琴主持的國宴餐會，此次團隊主打「地中海蔬食」，結合金門在地食材與文化，打造具地方精神的永續餐飲品牌。

菜色設計極具創意，例如以金門燒餅夾番茄、羅勒與莫札瑞拉起司的「羅勒番茄卡布里燒餅」，融合中西風味；「一條根奶茶」以金門草本入茶，搭配燕麥奶香氣溫潤；「高粱檸檬塔」與「貢糖布朗尼」甜點更帶出濃濃金門味。周景堯指出，餐廳提供純素、不含五辛選項，展現環境友善與健康飲食理念，預計周二至周六營業。

文化局長陳榮昌表示，感謝金獅苑團隊勇於嘗試，在餐廳不多的東半島設點，「用廚藝專業結合在地食材與創意，不僅豐富園區內涵，也為地方注入活力。」他期待園區藉此成為藝術與旅遊的新亮點。

銘傳大學金門分部主任陳仁暐指出，文化園區與校區是好鄰居，長期面臨人流不足，金獅苑的進駐將為整個片區帶來人氣，也促進學校與地方合作。

簡于傑也說，希望透過料理讓金門文化走上國際，包括使用了松露和菌菇的主食義大利麵、類似中式水餃概念的菠菜麵角，以及使用優格的沙拉。特別的是，結合了金門特色燒餅與義大利風味的創意素食，貢糖和布朗尼的結合，將高粱米融入檸檬塔中，「我們把燒餅、貢糖、高粱融入地中海料理，展現金門風味與創意精神」。