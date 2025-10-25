恆春33背包客棧老闆疑性騷3女房客 非法民宿曝光...將受罰並停業

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
非法民宿為在恆春老街上，距離恆春警分局約100多公尺距離，三名女房客退房後趕到恆春警分局報案，圖為恆春警分局外觀。記者劉星君／攝影
非法民宿為在恆春老街上，距離恆春警分局約100多公尺距離，三名女房客退房後趕到恆春警分局報案，圖為恆春警分局外觀。記者劉星君／攝影

屏東縣恆春鎮一間非法民宿老闆王男涉嫌趁女房客熟睡時，潛入房間性騷擾，其中一名女房客嚇壞了，3人連忙離開民宿，趕到距離100多公尺恆春警分局報案，警方獲報受理，將通知民宿老闆王男到案。

屏東縣府交旅處表示，經查該民宿為33背包客棧未依登記合法旅宿，以違反觀光發展條例，將派人到場稽查，依法開罰，並要求停業。也提醒遊客，要選擇合法旅宿入住，較有保障。

據了解，3名國際交換女學生入住恆春鎮一間非法民宿33背包客棧4人房，當時因第4名房客還沒回房，房門才沒上鎖，未料24日清晨5時左右，其中一名女房客突然聽到開門聲，以為是晚歸房客回來，沒想到竟是民宿老闆，突然朝她們床鋪做猥褻行為，頓時嚇壞，等到老闆離去後，趕緊叫醒另兩名同伴。 

三人退房後隨即到附近距離約100多公尺的恆春警分局報案。警方將通知民宿老闆到案說明，全案朝違反性騷擾防治法、強制猥褻等罪嫌偵辦。

交旅處表示，該民宿為非法民宿，將派人到場稽查後，依違反觀光發展條例開罰，並要求停業。

