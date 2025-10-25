聽新聞
每坪飆升至3字頭！科技產業帶動轉型 高雄仁武區房價大漲

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄報導

高雄仁武區受台積電楠梓產業園區、仁武產業園區及國道7號等建設利多支撐，移入人口增多，帶動龐大的購屋與租屋剛性需求，也推升區域房價，近1年來每坪成交價落在33萬至36萬元間，房價指數在各行政區中漲幅最明顯。

仁武區近年受惠於航太產業園區、高屏第二快速道路及台積電外溢效應，加上鄰近巨蛋與榮總生活圈，區位條件佳，交通便利、成為北高雄房市熱區。過去10年房價與人口同步成長，每坪從1字頭，飆升至3字頭，漲幅超過6成。近1年新屋成交均價約35.8萬元，中古屋約33萬元。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，仁武已從傳統工業與農業區轉型為高科技產業聚落，除航太產業落腳，過去易淹水問題，也因新興滯洪池等設施大幅改善，加上昔日墓區改建為綠帶公園，嫌惡設施移除，居住環境顯著提升，帶動房市信心。

其中高雄榮總後方的霞海重劃區因鄰近市區，房價每坪已達40萬元，高速公路另一側地段，均價約35萬元上下，近來果嶺公園與澄清湖公園周邊重劃區環境改善明顯，房市表現也亮眼。仁武區可開發土地仍多，預計區域房價仍有推升空間。市調人士指，仁武澄德重劃區近年建案林立，被譽為「仁武版農16」，部分新案，每坪開價已超過40萬元，此區吸引不少科技新貴客群入住。

謝哲耀說，仁武目前仍缺大型百貨、商場與金融機構，教育資源也稍弱，若公共設施完善，將更宜居。

高雄市 房價 台積電 國道 農業

