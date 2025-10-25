高雄仁武人口逾10萬 停車需求暴增！新建案規畫不足挨批

高雄仁武人口突破10萬、建案林立，但都市計畫未同步調整，導致主幹道狹窄、停車需求暴增。議員批新建案車位規畫不足，造成停車外部化，區內又欠缺立體停車場與智慧停車設施，要求市府優先在3處大型公園增設地下停車場。

副市長林欽榮表示，仁武都市計畫應啟動檢討，市府已注意到當地停車需求，將著手找地建置立體化停車場。都發局長吳文彥表示，仁武區都市計畫過去在澄清湖特定區計畫內，因範圍過大才導致檢討時程過久，隨著國道10號和市地重劃增加，人口激增，市府會研擬重啟通盤檢討。

仁武近年建案多，新建大樓又未設足夠車位，導致車輛被迫停放外面停車場和路邊。議員黃飛鳳指仁雄路商家、住家林立，道路兩側停滿車，路幅嚴重縮小造成塞車，仁武區有慈惠、運動、澄仁3座大型公園，應盡快規畫闢建地下停車場解決。

議員邱俊憲表示，仁武、大社區自縣市合併後，八卦寮、赤山、灣內地區大樓林立，人口成長逾3成，公共設施和機關用地需求劇增，停車、道路問題浮現。

他認為都市計畫急需調整，針對建築使用率、停車場量能、道路不足等問題列入優先檢討。且在不影響廣場用地使用前提下，透過都市計畫變更，允許興建立體停車設施。

黃飛鳳並要求交通局和建管單位加強審查建物停車空間，或選定部分社區開放車位供外界租用，路邊也要優先布建智慧車格，讓居民停車更方便。

交通局長張淑娟表示，公寓大樓明令法定停車數量，建商必須遵守，但恐仍無法滿足家戶停車需求，造成停車外部化。

她表示，市府近年已申請中央前瞻預算，陸續建置立體化停車場，目前已在仁武慈惠公園、仁武高中、八卦休閒公園，和水利局合作規畫防災型停車場，預計增加283個停車位。