高雄星光水岸公園開放試營運 陳其邁揭幕邀請民眾共歡
2025高雄海洋派對今天在高雄港邊登場，親水新地標「星光水岸公園」也開放試營運。市長陳其邁與藝人林莎為活動揭開序幕，邀請民眾體驗高雄海洋城市熱情與魅力。
開幕表演由國際級團隊「神劍藝術」演出，隨後「即將成真火舞團」以「焰環行者：時空裂縫的召喚」震撼登場，火焰與節奏交錯，照亮夜空與星光水岸，現場戲水歡樂笑聲不斷。
高雄市海洋局表示，市府響應中央向海致敬政策，感謝海洋委員會補助經費及港務公司提供港區水陸域場地，攜手打造全民共享水上樂園。「星光水岸公園」搭著海洋派對熱潮於今天開放試營運，吸引許多市民搶先體驗。
工務局表示，星光水岸公園採「水陸雙主題」開放設計，設有多項水上遊具、滑水道與無邊際鞦韆拍照區等熱門設施，玩水同時欣賞港景風光。
公園處提醒，星光水岸公園試營運期間自24日至11月2日，週一休園；水上設施每日開放時間為上午10時至12時，以及下午2時至7時。
為確保安全與水質衛生，12歲以下兒童須由成年人陪同入水、請勿穿著內衣褲或鞋子進入水池，患有心臟病、癲癇、皮膚病或其他傳染性疾病者請避免入水，也禁止攜帶食物、飲料及寵物進入水域。
海洋局說明，2025高雄海洋派對串聯星光水岸公園、第三船渠遊艇碼頭（大港橋旁）與愛河灣水域；包括遊艇體驗、水域遊憩活動、海洋市集與互動展演等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言