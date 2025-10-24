快訊

高雄星光水岸公園開放試營運 陳其邁揭幕邀請民眾共歡

中央社／ 高雄24日電
2025高雄海洋派對24日在高雄港邊登場，親水新地標「星光水岸公園」也開放試營運，採「水陸雙主題」設計，玩水同時可欣賞港景風光，許多民眾帶著小朋友一起同樂。高雄市海洋局提供／中央社
2025高雄海洋派對24日在高雄港邊登場，親水新地標「星光水岸公園」也開放試營運，採「水陸雙主題」設計，玩水同時可欣賞港景風光，許多民眾帶著小朋友一起同樂。高雄市海洋局提供／中央社

2025高雄海洋派對今天在高雄港邊登場，親水新地標「星光水岸公園」也開放試營運。市長陳其邁與藝人林莎為活動揭開序幕，邀請民眾體驗高雄海洋城市熱情與魅力。

開幕表演由國際級團隊「神劍藝術」演出，隨後「即將成真火舞團」以「焰環行者：時空裂縫的召喚」震撼登場，火焰與節奏交錯，照亮夜空與星光水岸，現場戲水歡樂笑聲不斷。

高雄市海洋局表示，市府響應中央向海致敬政策，感謝海洋委員會補助經費及港務公司提供港區水陸域場地，攜手打造全民共享水上樂園。「星光水岸公園」搭著海洋派對熱潮於今天開放試營運，吸引許多市民搶先體驗。

工務局表示，星光水岸公園採「水陸雙主題」開放設計，設有多項水上遊具、滑水道與無邊際鞦韆拍照區等熱門設施，玩水同時欣賞港景風光。

公園處提醒，星光水岸公園試營運期間自24日至11月2日，週一休園；水上設施每日開放時間為上午10時至12時，以及下午2時至7時。

為確保安全與水質衛生，12歲以下兒童須由成年人陪同入水、請勿穿著內衣褲或鞋子進入水池，患有心臟病、癲癇、皮膚病或其他傳染性疾病者請避免入水，也禁止攜帶食物、飲料及寵物進入水域。

海洋局說明，2025高雄海洋派對串聯星光水岸公園、第三船渠遊艇碼頭（大港橋旁）與愛河灣水域；包括遊艇體驗、水域遊憩活動、海洋市集與互動展演等。

2025高雄海洋派對24日在高雄港邊登場，親水新地標「星光水岸公園」也開放試營運，設有多項水上遊具、滑水道與無邊際鞦韆拍照區等熱門設施。高雄市海洋局提供／中央社
2025高雄海洋派對24日在高雄港邊登場，親水新地標「星光水岸公園」也開放試營運，設有多項水上遊具、滑水道與無邊際鞦韆拍照區等熱門設施。高雄市海洋局提供／中央社

