競選看板「這柯不一樣」成為話題 5字怎來的？柯志恩全說了

國民黨立委柯志恩首面高雄市長競選看板將於明天懸掛旗津，成為話題，選戰主軸「這柯不一樣」卻遭綠營民代指暗酸柯文哲、而且也沒國民黨黨徽。柯志恩回應，綠營想太多，民進黨也不是掛上黨徽就會勝選，重要的是誰能成為高雄未來最好的市長，相信市民自有判斷。

柯志恩表示，外界認識她，是從旅遊節目主持人開始，曾跑遍世界、榮獲金鐘獎，之後投身教育工作，再轉任不分區立委，敢嘗試不同挑戰，突破自我、勇敢前進正是市民朋友對她的印象，也因此有了「這柯不一樣」。

她強調，「這柯不一樣」代表她有別於過去歷任市長的特質與風格，綠營不必過度解讀，也不需刻意挑撥，民進黨委員也不是每一張看板都掛黨徽，市長選舉並非靠黨徽就能勝選，如果有人這樣認為，那是對市民智慧的輕視，誰是最適合高雄未來的市長，相信市民自有智慧判斷。

柯志恩指出，旗津對她有重要象徵意義，若有人覺得看板是衝著誰而來，真的想太多了，難道邱議瑩、許智傑、林岱樺在旗津設競選看板，也是針對賴瑞隆嗎？

她反問，賴瑞隆的街頭看板中，也有採用紅色等非傳統綠色設計「他都不是每張用綠色了，我用什麼顏色，怎麼又變成有政治意涵？」

民進黨立委賴瑞隆指國民黨版本的財劃法修法讓高雄短少174億元，掛再多看板，高雄人都無法接受。對此，柯志恩反批，請執政黨民進黨委員趕快督促行政院提出院版，大家來討論，整天喊修法卻始終零進度。