林保署屏東分署推廣木文化平台 木育館正式開幕

林保署屏東分署打造推廣木文化平台「木育館」今天正式啟用。木構空間融合森林教育與生活美學，未來將持續推動木育理念，透過多元活動，讓國產木材成為生活中一部分。

林業保育署屏東分署今天正式啟用全新打造的「木育館」，這座木構空間以超過9成國產材內裝，融合木文化、森林教育與生活美學，成為南台灣推廣永續林業與木材應用新據點。

林業及自然保育署森林產業組長李志珉在開幕記者會中表示，「木育館」的誕生，是在推動國產材利用與木育教育歷程中重要里程碑。屏東分署從構想到實踐，共同投入許多心力，讓木育理念真正落地生根。期待木育館在屏東分署及營運單位國立屏東科技大學經營下，持續推動木育理念，成為推動國產材政策最佳據點。

林保署屏東分署長楊瑞芬表示，「木育館」成立，代表在推動國產材利用與木育教育上又進一步，希望藉此空間，讓國人更理解永續經營生產國產材理念，串起從產地到消費者產業鏈，讓木材不只是建材，也是一種可以被親近、被理解的生活元素。分署會持續以「木育館」為核心，與屏科大、地方學校、產業夥伴合作，推動全齡參與木育教育。

屏東分署新聞稿表示，為慶祝「木育館」正式開幕，今天舉辦迷你木市集，邀請多個木藝品牌參與展售，展出多樣木製生活用品、創意小物與原木香氛，每件作品皆展現職人對木材熱愛與巧思，吸引民眾駐足欣賞與選購。另推出預約活動「鉛筆的家」DIY手作體驗，參加者從選材、加工、研磨到組裝，親手製作木製鉛筆筒，體驗木工樂趣。

屏東分署提及，未來「木育館」將持續推出木育DIY課程及木材應用講座，推動木文化教育與森林永續理念，透過多元活動與互動體驗，讓木材不只是建材，更成為生活美學與文化一部分。