快訊

越南籍移工慘死台中大雅街頭！清晨倒臥路中央滿地血 警逮同鄉凶嫌

NewJeans之母回歸！閔熙珍成立新公司「OOAK」掀業界關注

桃客司機痛毆學生挨批「神隱冷處理」 業者傍晚聲明回應

高市哈瑪星貿易商大樓轉型 「微醺大飯店」落腳演出

中央社／ 高雄24日電
高雄市哈瑪星貿易商大樓變身科技實驗體驗館，文化局24日起推出首檔定目表演「微醺大飯店 The Great Tipsy」，共90分鐘演出結合了劇場表演、調酒、AI科技等沉浸式體驗，讓人彷彿走入一場電影。高雄市文化局提供／中央社
高雄市哈瑪星貿易商大樓變身科技實驗體驗館，文化局24日起推出首檔定目表演「微醺大飯店 The Great Tipsy」，共90分鐘演出結合了劇場表演、調酒、AI科技等沉浸式體驗，讓人彷彿走入一場電影。高雄市文化局提供／中央社

高雄市哈瑪星貿易商大樓變身為科技實驗體驗館，高市文化局今天起推出首檔定目表演「微醺大飯店 The Great Tipsy」，90分鐘打造結合劇場表演、調酒、AI科技的沉浸式體驗。

文化局副局長簡嘉論在記者會上表示，高市府近年致力推動數位轉型，在數位發展部數位產業署的支持下，攜手體驗設計團隊「驚喜製造」，推出首檔定目沉浸式體驗「微醺大飯店」，今天看到創意團隊善用貿易商大樓，打造以文化科技驅動的沉浸式敘事新模式，非常驚艷。

數位發展部表示，今年基於過去豐富的數位內容輔導與展演策劃經驗，進行引商與策展、跨域合製，媒合擅長IP體驗設計與行銷營運的「驚喜製造」，與擅長數位沉浸式互動展覽的「叁式 ULTRACOMBOS」合作共創，導入AI互動科技。

文化局表示，「哈瑪星貿易商大樓」原址前身為「春田館」，是日治時期高雄驛站前的高級大旅館，這座將近75年歷史的建築物，在文化局的修復與保存之下，保留了建築原始樣貌；同時串聯駁二藝術特區、哈瑪星鐵道公園、西子灣等景點。

「微醺大飯店」是一場90分鐘結合互動表演、調酒、AI科技的沉浸式體驗，觀眾將會被帶入神秘大廳，並將故事發展方向的選擇權交給觀眾決定，過程中包含5場演出、3杯調酒，打破以往對看秀、品酒的既定印象。此劇即日起至明年10月將固定在哈瑪星貿易商大樓演出。

驚喜製造創辦人陳心龍表示，驚喜製造深耕娛樂文化領域近10年，感謝數位發展部及高市文化局的支持，讓團隊有機會讓「微醺大飯店」長期在高雄演出，此作品透過五感設計、氛圍設計、故事情節，打造讓人暫時脫離現實、有如身處另一個世界中的體驗。

此外，陳心龍也與「叁式 ULTRACOMBOS」資深互動設計師聯手在11月30以「五感體驗 X AI互動」為主題，規劃相關體驗設計與AI互動設計工作坊與講座活動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

設計師 文化局 飯店 哈瑪星 數位發展部 高雄市

延伸閱讀

舊嘉義菸葉廠特展見證城市轉型 黃敏惠陪嘉菸退休員工「回娘家」

高市衛生局人員「全副武裝」赴貨運轉運站 攔截300公斤問題肉品

烏龍新聞稿批柯志恩「為選舉造勢」秒收回 高市環保局致歉：預擬稿

高市內閣新星小野田引熱議 美日混血身材高䠷「對1事沒興趣」

相關新聞

「這柯不一樣」看板遭綠營指暗酸柯文哲 柯志恩：高雄沒有柯文哲

高雄市長選戰藍綠提前開火，國民黨立委柯志恩宣布光復節在旗津懸掛首面市長競選看板，主打標語「這柯不一樣」，象徵從3年前得票...

影／高雄躍上BLACKPINK官方影片 陳其邁笑喊「高雄好ㄅㄧㄤˋ」

韓國女團BLACKPINK亞洲巡迴演唱會高雄場，近來被列入官方IG影片，替高雄打開國際知名度，市長陳其邁今表示，感謝國際...

高市哈瑪星貿易商大樓轉型 「微醺大飯店」落腳演出

高雄市哈瑪星貿易商大樓變身為科技實驗體驗館，高市文化局今天起推出首檔定目表演「微醺大飯店 The Great Tipsy...

高雄仁武人口突破10萬「急缺停車空間」 市府配套恐慢半拍

高雄仁武地區近年人口暴增、建案林立，8月已突破10萬人口，但當地都市計畫未能同步調整，造成主要道路路幅窄，大量停車需求無...

八吋榴砲再響！金門老兵召集令熱血回歸 戰地榮光明震撼登場

金門年度最熱血盛事「金門老兵召集令」邁入第8年，今年再度喚醒無數退役袍澤的鐵血記憶。自2024年退役老兵首度自組「獅山砲...

「池上秋收稻穗藝術節」邁入第17年 蕭美琴低調現身當觀眾

邁入第17年的台東「池上秋收稻穗藝術節」鄉親場今天下午登場，邀請優人神鼓與台東金曲歌手桑布伊攜手演出，副總統蕭美琴低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。