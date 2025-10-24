高市哈瑪星貿易商大樓轉型 「微醺大飯店」落腳演出

高雄市哈瑪星貿易商大樓變身為科技實驗體驗館，高市文化局今天起推出首檔定目表演「微醺大飯店 The Great Tipsy」，90分鐘打造結合劇場表演、調酒、AI科技的沉浸式體驗。

文化局副局長簡嘉論在記者會上表示，高市府近年致力推動數位轉型，在數位發展部數位產業署的支持下，攜手體驗設計團隊「驚喜製造」，推出首檔定目沉浸式體驗「微醺大飯店」，今天看到創意團隊善用貿易商大樓，打造以文化科技驅動的沉浸式敘事新模式，非常驚艷。

數位發展部表示，今年基於過去豐富的數位內容輔導與展演策劃經驗，進行引商與策展、跨域合製，媒合擅長IP體驗設計與行銷營運的「驚喜製造」，與擅長數位沉浸式互動展覽的「叁式 ULTRACOMBOS」合作共創，導入AI互動科技。

文化局表示，「哈瑪星貿易商大樓」原址前身為「春田館」，是日治時期高雄驛站前的高級大旅館，這座將近75年歷史的建築物，在文化局的修復與保存之下，保留了建築原始樣貌；同時串聯駁二藝術特區、哈瑪星鐵道公園、西子灣等景點。

「微醺大飯店」是一場90分鐘結合互動表演、調酒、AI科技的沉浸式體驗，觀眾將會被帶入神秘大廳，並將故事發展方向的選擇權交給觀眾決定，過程中包含5場演出、3杯調酒，打破以往對看秀、品酒的既定印象。此劇即日起至明年10月將固定在哈瑪星貿易商大樓演出。

驚喜製造創辦人陳心龍表示，驚喜製造深耕娛樂文化領域近10年，感謝數位發展部及高市文化局的支持，讓團隊有機會讓「微醺大飯店」長期在高雄演出，此作品透過五感設計、氛圍設計、故事情節，打造讓人暫時脫離現實、有如身處另一個世界中的體驗。

此外，陳心龍也與「叁式 ULTRACOMBOS」資深互動設計師聯手在11月30以「五感體驗 X AI互動」為主題，規劃相關體驗設計與AI互動設計工作坊與講座活動。

