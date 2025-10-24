高雄仁武人口突破10萬「急缺停車空間」 市府配套恐慢半拍

高雄仁武地區近年人口暴增、建案林立，8月已突破10萬人口，但當地都市計畫未能同步調整，造成主要道路路幅窄，大量停車需求無法滿足，市議員質疑新建案未果妥善規畫車位數，造成停車外部化，仁武缺乏立體化停車場，應優先在3處大型公園增設地下停車場，且市府現無在仁武區劃設智慧停車格，民眾無法線上查詢空格，引發不便。

仁武近年建案多，新建大樓未設足夠車位，加上一般家庭可能有3至4輛車，車輛被迫停放外面停車場和路邊。市議員黃飛鳳表示，仁武區仁雄路商家、住家林立，兩側停放大量車輛，路幅嚴重縮小造成塞車，各縣市近年陸續將公園開闢地下停車場，仁武區有3座大型公園如慈惠、運動、澄仁公園，應盡快規劃闢建地下停車場。

黃飛鳳要求交通局應和建管單位，針對建物加強審查停車空間，落實建商責任內部化，或與大樓合作，選定仁武部分社區開放車位供外界租用，並結合智慧停車，使社區增加收入、共享資源；路邊車格也要優先佈建智慧車格，或與民間APP合作，提供線上查詢功能。

市議員邱俊憲表示，仁武、大社地區自縣市合併後人口成長逾三成，都市計畫未能同步調整，導致停車空間嚴重不足，他認為在不影響廣場用地使用前提下，應透過都市計畫變更，允許現有廣停用地興建立體停車設施。此外當地主要聯外道路路幅狹窄應同時檢討。

邱俊憲表示，仁武都市計畫1973年公告實施後辦理4次通盤檢討，但第4次檢討耗時8年，人口和城市需求劇烈改變，八卦寮、赤山、灣內地區大樓林立，公共設施和機關用地需求劇增，停車、道路問題浮現，都市計劃急迫需調整，應加速針對建築使用率、停車場量能、道路不足列入優先檢討。

交通局長張淑娟表示，公寓大樓有明令法定停車數量，建商須遵守，但恐無法滿足家戶另外增加車輛，造成停車外部化，市府近年申請中央前瞻預算，陸續建置立體化停車場，尤其仁武地區人口增長快速，道路系統無法負荷交通量需求，目前已在慈惠公園、仁武高中、八卦休閒公園，和水利局合作規劃防災型停車場，預計增加283個停車位。

高市副市長林欽榮表示，仁武都市計畫應啟動檢討，過去仁武區著重治水，，市府已注意到當地停車需求，將著手尋找用地，建置立體化停車場。都發局長吳文彥表示，仁武區過去都市計畫在澄清湖特定區計畫內，範圍過大才導致檢討時程過久，隨著國道十號和市地重劃增加，仁武增加大量人口，市府會研擬重啟通盤檢討。