八吋榴砲再響！金門老兵召集令熱血回歸 戰地榮光明震撼登場

金門年度最熱血盛事「金門老兵召集令」邁入第8年，今年再度喚醒無數退役袍澤的鐵血記憶。自2024年退役老兵首度自組「獅山砲陣地八吋榴砲砲操隊」重現戰備操演後，引發熱烈迴響，今年這群曾在前線以青春與汗水守護國家的戰士，再度歸隊，以震撼心弦的砲操演出，向那段無畏的歲月致敬。

本次砲操演出共有22位退役士官兵全程參與，完整重現當年砲班建制與嚴謹操演。口令鏗鏘、步伐堅定，每一個動作都承載榮譽與兄弟情誼。隨著那一聲「預備──放！」的吶喊，熟悉的號角聲彷彿將時光拉回戰地金門，現場觀眾熱血沸騰、眼眶泛紅。

「2025金門老兵召集令－獅山砲陣地八吋榴砲操演」將於明天下午2時20分與3時20分兩場舉行，地點在具歷史意義的獅山砲陣地，邀請所有曾在金門、馬祖服役的退役軍人與民眾，一同致敬曾用生命抵擋砲火的戰地英雄。

金門縣政府表示，老兵是金門最珍貴的精神資產，他們以青春守護和平、以信念守住家園，如今雖卸下軍裝，仍以行動守護心中的榮耀，縣府誠摯邀請更多袍澤與家屬重返金門，共同見證「金門精神、永不退色」。

觀光處長許績鑫指出，這項活動已成為金門極具品牌力的觀光活動之一，今年主軸活動自10月1日至12月15日舉行，縣府也特地在台北車站、四四南村及台中車站舉辦多場熱身宣傳活動，喚醒更多退役軍人的戰地情懷。

活動內容豐富多元，包括「老兵專屬紀念品申領」、「老兵故事主題展」、「尋找我的營區」導覽，以及懷舊體驗活動等。其中，凡活動期間來金旅遊的外（離）島退役老兵，憑身分證、來金機票及服役證明，可領取限量紀念品「莒光袋」或以優惠價購買老兵專屬紀念酒。