「池上秋收稻穗藝術節」邁入第17年 蕭美琴低調現身當觀眾
邁入第17年的台東「池上秋收稻穗藝術節」鄉親場今天下午登場，邀請優人神鼓與台東金曲歌手桑布伊攜手演出，副總統蕭美琴低調現身，連江縣長王忠銘及池上鄉長林建宏等人皆出席活動，天空雖飄起細雨，仍不減現場觀眾熱情，氣氛熱烈。
林建宏表示，副總統今天來池上是私人行程沒有公開，今年進入第17年的收稻穗藝術節邀請優人神鼓與桑布伊首度攜手合作，推出全新製作「我回來了–做一部作品給自己的靈魂！」。這是很不一樣的跨界合作，明後天還有2場收費場演出，歡迎大家來池上感受不一樣的藝術饗宴。
王忠銘也率縣府團隊到場欣賞，他表示，台東的自然與藝術融合很令人嚮往，池上秋收藝術節是全國知名的藝文盛會，這次特別到來，不僅是欣賞表演，更希望與台東縣府團隊交流學習，也誠摯邀請台東鄉親日後能到馬祖參訪「國際藝術島」活動，深化2縣的藝文交流。
「池上秋收稻穗藝術節」自2007年起舉辦，是W96台灣最具代表性的地方創生藝文盛事之一，以廣闊的金黃稻田為天然舞台，將高品質的音樂、舞蹈與大自然美景融合，邀請國內外頂尖的表演團體，如雲門舞集、優人神鼓，以及歌手張惠妹、伍佰、A-Lin等，打造國家級的藝文饗宴，每年吸引無數遊客前來朝聖。
